Bud Spencer: il Bud Spencer Museum aprirà a Berlino il prossimo 27 giugno

Ottime notizie per i fan dell'indimenticabile Bud Spencer. Il prossimo 27 giugno, a 5 anni esatti dalla scomparsa dei Carlo Pedersoli (in arte Bud Spencer), aprirà nel cuore di Berlino il Bud Spencer Museum.

La famiglia Pedersoli rende omaggio al proprio marito, padre e nonno, scomparso nel 2016 all'età di 86 anni. Centinaia di pezzi unici della vita privata dell'attore Carlo Pedersoli e della carriera cinematografica del suo alter ego Bud Spencer saranno esposti per un anno negli esclusivi spazi del palazzo Römischer Hof sul centralissimo boulevard Unter den Linden.

Il progetto di onorare la figura di Bud Spencer con una esposizione museale è stata ideato dalla famiglia Pedersoli ed è stato presentato per la prima volta alla fine del 2019 nella esclusiva cornice del Palazzo Reale di Napoli.

Per l'edizione berlinese l'esposizione verrà rielaborata, ripensata e trasformata in una grande festa per Bud Spencer con spettacoli e ospiti internazionali. Saranno esposti centinaia di reperti unici della vita privata di Carlo Pedersoli e della carriera cinematografica del suo alter ego Bud Spencer.

Dal 27 giugno 2021 fino al 30 giugno 2022 saranno esposte su una superficie di 500 m² foto inedite, le più belle locandine dei film, costumi originali e oggetti di scena da oltre 50 film.

Tutte le info e i biglietti sono disponibili al sito: www.budspencer-museum.com.