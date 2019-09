Bud Spencer in mostra a Napoli, tra oggetti di scena e multimedia

Bud Spencer è il protagonista della mostra che è stata inaugurata ieri a Napoli, nella splendida cornice del Palazzo Reale. La mostra su Bud Spencer si terrà dal 13 settembre all'8 dicembre 2019 ed è un percorso tra filmati, multimedia e oggetti di scena.

dal 13 settembre all'8 dicembre, dunque il Palazzo Reale di Napoli in Piazza Plebiscito ospiterà nella Sala Dorica la prima mostra multimediale su Bud Spencer. L'esposizione accompagnerà lo spettatore in un viaggio nella vita dell'attore napoletano scomparso il 27 giugno del 2016. Sarà la voce dell'attore a guidarci nella visita che sarà supportata da impianti multimediali, videomapping e proiezioni su pannelli. Lo spettatore inoltre potrà vedere alcuni copioni originali. gli abiti di scena ed oggetti legati alla sua vita universitaria, come il libretto che certificava i suoi esami.

Bud Spencer ha avuto tante vite. È stato attore, nuotatore, pallanuotista, sceneggiatore e produttore televisivo e la mostra ci farà conoscere meglio questi momenti differenti di un personaggio che grazie ai suoi film, indimenticabili quelli in coppia con Terence Hill, è diventato una vera icona del nostro cinema.

La mostra è stata inaugurata dal Sindaco di Napoli Luigi De Magistris e da alcune personalità del mondo dello spettacolo, tra qui l'attrice Nancy Brili. All'inaugurazione era presente la moglie di Bud, Maria Amato ed i figli Cristiana, Diamante e Giuseppe Pedersoli. Quest'ultimo ha ricordato la figura del padre ed il suo legame con la città che gli diede i natali nel quartiere Santa Lucia "Mio padre era orgoglioso di essere italiano ma portava Napoli nel cuore e l'ha portata nel suo cinema. Amava Pino Daniele, la musica classica partenopea, il suo teatro".

Oggi la mostra è stata visitata dal Presidente della Camera, Roberto Fico che ha detto "Nessuno può essere il Bud Spencer del governo italiano. Bud Spencer è un personaggio eccezionale. Sono cresciuto con i suoi film". Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare anche l'amico Terence Hill.

#BudSpencer era un personaggio eccezionale. Un grande napoletano che ha vissuto vite straordinarie. Sono cresciuto coi suoi film, e per me è stato un enorme piacere visitare oggi la mostra a lui dedicata al Palazzo Reale di Napoli e ringrazio la famiglia per averla organizzata pic.twitter.com/AdoRoBWzQz — Roberto Fico (@Roberto_Fico) September 13, 2019

Riepilogando, la mostra su Bud Spencer, curata da Umberto Croppi e co-prodotta da Equa e Istituto Luce-Cinecittà, si potrà visitare ogni giorno, dal 13 settembre all'8 ottobre a Palazzo Reale, sala Dorica, dalle ore 10.00 alle 20.00, eccetto il mercoledì. Il costo del biglietto intero è di 10 euro. Il biglietto ridotto per under 25, gruppi di adulti (12-30 persone) con prenotazione obbligatoria; docenti delle scuole di ogni ordine e grado; militari e forze dell'ordine non in servizio costerà otto euro. Per le scolaresche in visita è prevista un'ulteriore riduzione ed il costo del biglietto sarà di cinque euro. Il Biglietto è gratuito per i bambini sotto i sei anni; portatore di handicap ed accompagnatore.