Dieci anni senza Bud Spencer: l'evento speciale a Cinecittà World per ricordare un'icona immortale

Da oggi, venerdì 26, fino a sabato 28 giugno, Cinecittà World si trasforma in un gigantesco set cinematografico a cielo aperto per il Bud Spencer Tribute. L'evento, organizzato in collaborazione con la famiglia Pedersoli, Bud Power e il fan club internazionale The Bulldozers, rappresenta la più grande celebrazione mai dedicata all'attore a dieci anni esatti dalla sua scomparsa.

Saranno tre giorni di ricordi, spettacoli e musica per celebrare un artista che ha segnato indelebilmente la commedia e il cinema di genere in Italia. Come ha ricordato il figlio, il produttore Giuseppe Pedersoli: "Il complimento che nostro padre amava di più era sentirsi dire che i suoi film univano le famiglie. Per questo vogliamo ricordarlo con una grande festa insieme al suo pubblico".

Bud Spencer in Bomber

Dagli Oliver Onions agli stunt show: il programma dell'evento

Il lungo weekend celebrativo prevede un fitto calendario di appuntamenti che animeranno il parco divertimenti dal mattino fino a notte fonda.

I momenti principali della manifestazione:

Il Grand Opening : L'apertura ufficiale che riunirà sul palco artisti, registi e colleghi del mondo dello spettacolo per condividere aneddoti e testimonianze sulla vita di Bud Spencer

I concerti dal vivo : le esibizioni dell'Orchestra Spencerhill, della Dune Buggy Band e il momento più atteso: il concerto degli Oliver Onions , storici autori delle colonne sonore che hanno reso indimenticabili i film della coppia con Terence Hill

Gli spettacoli inediti: la prima assoluta dello show western Lo chiamavano Gentleman al Teatro 1 e il Wrestling Show - Il Colpo più Duro, un omaggio all'energia e alle celebri "scazzottate" cinematografiche dell'attore

Ad arricchire il fine settimana ci saranno anche la tradizionale Dune Buggy Parade, sfilate di auto d'epoca, gare di sosia e contest per il miglior tatuaggio a tema.

La scelta di Cinecittà World come cornice del tributo non è casuale. Il parco sorge infatti sugli storici studi di Dinocittà, il set cinematografico dove nacquero capolavori assoluti come Lo chiamavano Trinità e Continuavano a chiamarlo Trinità.

A dieci anni dall'addio a Bud Spencer, i fan di tutte le età si ritroveranno proprio in quei luoghi per dimostrare che il messaggio dei suoi film è ancora vivo e accessibile a generazioni diverse. Perché, come amava ripetere nei suoi ruoli celebri: "Quelli buoni vincono sempre".

Programma completo e biglietti su www.cinecittaworld.it.