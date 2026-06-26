Dieci anni senza Bud Spencer: l'evento speciale a Cinecittà World per ricordare un'icona immortale

Dal 26 al 28 giugno Cinecittà World ospita il più grande raduno internazionale per l'attore: sul palco anche lo storico concerto degli Oliver Onions.

Bud Spencer nel film Bomber
NOTIZIA di 26/06/2026

Da oggi, venerdì 26, fino a sabato 28 giugno, Cinecittà World si trasforma in un gigantesco set cinematografico a cielo aperto per il Bud Spencer Tribute. L'evento, organizzato in collaborazione con la famiglia Pedersoli, Bud Power e il fan club internazionale The Bulldozers, rappresenta la più grande celebrazione mai dedicata all'attore a dieci anni esatti dalla sua scomparsa.

Saranno tre giorni di ricordi, spettacoli e musica per celebrare un artista che ha segnato indelebilmente la commedia e il cinema di genere in Italia. Come ha ricordato il figlio, il produttore Giuseppe Pedersoli: "Il complimento che nostro padre amava di più era sentirsi dire che i suoi film univano le famiglie. Per questo vogliamo ricordarlo con una grande festa insieme al suo pubblico".

Bud Spencer in Bomber
Bud Spencer in Bomber

Dagli Oliver Onions agli stunt show: il programma dell'evento

Il lungo weekend celebrativo prevede un fitto calendario di appuntamenti che animeranno il parco divertimenti dal mattino fino a notte fonda.

I momenti principali della manifestazione:

  • Il Grand Opening: L'apertura ufficiale che riunirà sul palco artisti, registi e colleghi del mondo dello spettacolo per condividere aneddoti e testimonianze sulla vita di Bud Spencer

  • I concerti dal vivo: le esibizioni dell'Orchestra Spencerhill, della Dune Buggy Band e il momento più atteso: il concerto degli Oliver Onions, storici autori delle colonne sonore che hanno reso indimenticabili i film della coppia con Terence Hill

  • Gli spettacoli inediti: la prima assoluta dello show western Lo chiamavano Gentleman al Teatro 1 e il Wrestling Show - Il Colpo più Duro, un omaggio all'energia e alle celebri "scazzottate" cinematografiche dell'attore

Ad arricchire il fine settimana ci saranno anche la tradizionale Dune Buggy Parade, sfilate di auto d'epoca, gare di sosia e contest per il miglior tatuaggio a tema.

La scelta di Cinecittà World come cornice del tributo non è casuale. Il parco sorge infatti sugli storici studi di Dinocittà, il set cinematografico dove nacquero capolavori assoluti come Lo chiamavano Trinità e Continuavano a chiamarlo Trinità.

A dieci anni dall'addio a Bud Spencer, i fan di tutte le età si ritroveranno proprio in quei luoghi per dimostrare che il messaggio dei suoi film è ancora vivo e accessibile a generazioni diverse. Perché, come amava ripetere nei suoi ruoli celebri: "Quelli buoni vincono sempre".

Programma completo e biglietti su www.cinecittaworld.it.