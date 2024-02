Argylle, il nuovo film con Bryce Dallas Howard definito 'caoticamente stupido'

Costato circa 200 milioni di dollari, Argylle di Matthew Vaughn ha ricevuto pessime recensioni e stroncature piuttosto pesanti sin dal suo primo giorno nelle sale cinematografiche, nonostante un cast di nomi importanti come Bryce Dallas Howard, Henry Cavill, Samuel L. Jackson e Dua Lipa.

Argylle - La super spia racconta la storia di una scrittrice di romanzi best-seller di spionaggio, Elly Conway (Howard), la cui idea di felicità è una serata trascorsa a casa con il computer e il suo gatto Alfie. Quando le trame della super spia dei suoi libri Argylle (Cavill) intrecceranno quelle di una reale organizzazione di spionaggio la sua vita verrà stravolta.

Un brutto riscontro

Le prime reazioni definiscono Argylle 'uno dei film d'azione più caoticamente stupidi nel torturare il pubblico da diversi anni a questa parte' si legge sul Globe and Mail. Rolling Stone non ha usato mezzi termini nel definirlo 'un brutto film'.

Sul Guardian, Peter Bradshaw ha dato la colpa al regista Matthew Vaughn, in particolare per la performance, giudicata non all'altezza, di Bryce Dallas Howard:"Lei sembra cerosa, inerte e a disagio. È come se indossasse lenti a contatto di cristallo tagliato, con una torbida e sfocata".