Breaking Bad: Bryan Cranston ritorna nei panni di Walter White per uno spot del Super Bowl

In occasione di uno spot per il Super Bowl, Bryan Cranston indosserà nuovamente i panni del suo Walter White, rievocando i fasti di una serie tv mai dimenticata.

Tutti conoscono o hanno sentito parlare almeno una volta di Walter White, il celebre "cuoco" dei deserti americani interpretato da Bryan Cranston. Adesso il noto e spietato protagonista di Breaking Bad si prepara a tornare sul piccolo schermo, a distanza di anni, per un nuovo spot realizzato per il Super Bowl da PopCorners.

Il marchio di patatine celebre in America ha anticipato la performance di Bryan Cranston attraverso un post su Twitter in cui è possibile vederlo nuovamente nei panni del temibile Walter White. Al momento, oltre a questa singola immagine, non abbiamo ulteriori dettagli nei confronti dello spot. Non conosciamo né la sua ipotetica trama e né se verranno coinvolti altri personaggi dall'universo di Breaking Bad.

Saul Goodman e Walter White: fra il lato oscuro e la zona grigia

Così ci ritroviamo faccia a faccia con uno dei personaggi più iconici degli ultimi anni, adesso nuovamente sulla scena per via di uno spot esterno alla sua serie televisiva conclusasi nel 2013 con la quinta stagione.

Dopo l'apparizione nello spinoff Better Call Saul, Cranston sembra non essere ancora pronto a dire addio al personaggio. Nella vita reale, inoltre, Bryan è ancora molto legato ad Aaron Paul, interprete di Jesse Pinkman, con cui ha iniziato anche delle attività imprenditoriali nel campo delle bevande alcoliche.