Bryan Cranston: "Mesi dopo il Covid, non riesco ancora a sentire sapori e odori"

Bryan Cranston è tornato a parlare della sua esperienza con il Covid, mesi dopo essere risultato positivo. L'attore di Breaking Bad ha quindi raccontato i sintomi con cui ha convissuto, ammettendo di non riuscire ancora a sentire gli odori ed i sapori.

Era la fine di luglio quando Bryan Cranston annunciava al mondo di aver contratto il Coronavirus. L'attore di Breaking Bad raccontava quindi la sua esperienza con il virus e invitava i fan ad essere prudenti e a seguire le linee guida suggerite dalle autorità. Ebbene, a distanza di mesi, Cranston è tornato a parlare del Covid-19, ammettendo di non essersi ancora ripreso del tutto dai sintomi correlati al contagio.

Intervenuto al The Ellen DeGeneres Show, l'attore ha spiegato che lui e sua moglie si sono ammalati quasi subito dopo che la pandemia ha avuto inizio negli Stati Uniti. "Non volevamo perdercelo, quindi ci siamo assicurati di averlo subito", ha scherzato Cranston, aggiungendo: "Lei l'ha preso per prima e me l'ha trasmesso, perché condividiamo tutto". Ovviamente la chiacchierata ha assunto subito un tono serio e la star di Malcolm ha raccontato ad Ellen DeGeneres: "Siamo stati molto fortunati. Abbiamo avuto qualche giorno di dolore, ma non abbastanza da rimanere bloccati a letto. Ho avuto la febbre per un po' e poi ho percepito stanchezza per una settimana".

Tuttavia, Cranston ha anche ammesso di non aver ancora ritrovato pienamente il gusto e l'olfatto, la cui perdita rientra tra i più comuni effetti collaterali del Covid. "L'unica cosa che è rimasta ancora oggi è che ho perso una percentuale della mia capacità di assaporare e annusare. Penso che circa il 75 per cento sia tornato, ma se qualcuno sta preparando il caffè ed io entro in cucina, non ne sento l'odore", ha quindi concluso l'attore.

Bryan Cranston è intervenuto nello show televisivo per promuovere Your Honor, una serie limitata Showtime di 10 episodi che debutterà questa settimana e mostrerà l'attore nel ruolo di un giudice di New Orleans il cui figlio viene coinvolto in un incidente d'auto, situazione che dà il via a un gioco di menzogne, inganni e scelti impossibili.