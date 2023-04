Bryan Cranston e Allison Janney nel dramma Everything’s Going To Be Great

Bryan Cranston e Allison Janney saranno protagonisti del dramma familiare on the road Everything's Going To Be Great, diretto da Jon S. Baird.

La star di Breaking Bad Bryan Cranston, Allison Janney, Benjamin Evan Ainsworth e Jack Champion faranno parte del cast di Everything's Going To Be Great, pellicola drammatica diretta da Jon S. Baird, come rivela Deadline.

Il film scritto dall'autore di Tonya Steven Rogers sarà una storia d'amore per grandi sognatori i cui sogni non si avvereranno necessariamente. Riguarda l'individualità contro il conformismo, la fantasia contro la realtà, ma soprattutto riguarda la famiglia. Mentre la famiglia Smart si sposta da uno stato all'altro, affronta la perdita e i rimpianti, il tutto mentre porta in giro il proprio spettacolo in teatri di provincia.

eOne è co-finanziatore, con Jillian Share, Jen Gorton e Courtney L. Cunniff che supervisioneranno la produzione insieme a Fred Bernstein e Rick Jackson di Astute Films. Steven Rogers produrrà il progetto insieme a Bryan Unkeless di Clubhouse Pictures e al produttore esecutivo Scott Morgan.

Candidato all'Oscar e vincitore di sei Emmy, Bryan Cranston di recente è apparso nella seconda stagione del dramma poliziesco di Showtime Your Honor. L'attore approderà a Cannes 2023 per accompagnare Asteroid City di Wes Anderson, visto che è uno dei membri del ricchissimo cast, e apparirà anche nel film di spionaggio di Matthew Vaughn, Argylle.

Presto Allison Janney sarà protagonista della serie Apple TV+ Mrs. American Pie.