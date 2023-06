Bruno Barbieri 4 Hotel: gli alberghi pet friendly stasera su Sky

Stasera su Sky Uno alle 21:15 e in streaming su NOW torna Bruno Barbieri 4 Hotel: gli alberghi pet friendly

Stasera, 1 giugno, alle 21:15, su Sky Uno e in streaming su NOW, Bruno Barbieri 4 Hotel si occupa degli alberghi pet friendly. Nel nuovo episodio si fronteggiano 4 albergatori di strutture in cui gli animali sono i benvenuti: ciascuno di loro valuterà gli hotel in compagnia del proprio cane... e anche Bruno avrà un consigliere speciale

Per chi ha un animale domestico, ogni anno si ripete sempre la stessa storia: portarlo in vacanza con sé oppure no? Il problema, spesso, sta nella disponibilità delle strutture ad accogliere amici a quattro zampe, ma negli ultimi anni si sta diffondendo in maniera sempre più capillare un senso di ospitalità anche nei loro confronti. Bruno Barbieri 4 Hotel non poteva che andare a verificare in prima persona la situazione dedicando un nuovo episodio, agli hotel pet friendly, scelti all'interno di una delle zone più turistiche d'Italia, quella compresa tra Rimini e Riccione.

Lo Chef stellato, in questo capitolo della gara sarà ovviamente accompagnato da un suo nuovo e fidatissimo amico: insieme testeranno con mano (o con zampa) e giudicheranno l'ospitalità di quattro strutture, sulla riviera romagnola, che si proclamano amiche degli animali. Il meccanismo di questo episodio resta lo stesso di tutte le altre settimane, ma con una piccola ma decisiva differenza: gli hotel in gara, di diverse fasce di prezzo o categoria, si contenderanno il titolo puntando sul proprio fascino e le proprie peculiarità, mantenendo immutato il meccanismo di successo che ha reso questo show un cult; colleghi e avversari allo stesso tempo, guidati dall'esigente e severo esperto Bruno Barbieri, i concorrenti trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi, e saranno sempre accompagnati ciascuno dal proprio cane: chi meglio di lui potrà stabilire e giudicare l'ospitalità offerta dagli alberghi, tra camera e servizi ad hoc. Non farà eccezione Bruno, che per l'occasione sarà in compagnia di uno speciale consigliere pronto ad abbaiare a ogni difetto trovato nelle camere.

Fatto il check-in, per ciascun hotel verranno sperimentati l'accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e più in generale l'ospitalità di ciascun albergatore. A colazione, dopo il check-out, i concorrenti e i propri cani si giudicheranno l'un l'altro dando un voto da 0 a 10 su 5 categorie: location, camera, colazione, servizi, prezzo. Voterà anche Bruno che, con i suoi voti, alla fine di ciascun episodio potrà confermare o rivoluzionare il verdetto risultante dai voti dei 4 protagonisti di puntata. Uno solo degli albergatori concorrenti si aggiudicherà così un contributo economico da reinvestire nella propria azienda.

Anche in queste puntate, in Italia e all'estero, Barbieri tornerà a valorizzare le scelte ecosostenibili compiute dagli albergatori: laddove trovasse una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, potrebbe apporre il suo inconfondibile 'sigillo green'.

Nel corso di questo nuovo episodio - giovedì 1° giugno alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go - Bruno condurrà, quindi, una gara tra i proprietari di alcuni dei migliori hotel dedicati agli amici a quattro zampe (o due zampe, purché non siano esseri umani) della riviera romagnola.

I protagonisti della sfida saranno:

Giulia e sua sorella Lidia dell'Hotel Sovrana di Rimini

Giulia, proprietaria, insieme a sua sorella Lidia, dell'Hotel Sovrana di Rimini struttura di 52 camere con spa. Le due sorelle hanno ampliato moltissimo il concetto di hotel pet friendly facendolo diventare un vero e proprio "Animal Welfare Hotel" dove il concetto di benessere è rivolto essenzialmente agli animali; tutto è nato quando Giulia si è resa conto, dopo la visione di un documentario sugli allevamenti intensivi, di come gli animali venivano trattati: da lì la decisione di avere massima cura degli animali e di usare solo prodotti alimentari di provenienza certificata. Grande amante degli animali, Giulia tende a dare più attenzione a loro che agli ospiti a due zampe. Con lei in gara ci sarà il suo cane Ivy.

Giulia dell'Hotel Principe di Rimini

Hotel Principe di Rimini, struttura di 42 camere di cui Giulia è la proprietaria insieme alla sorella Valentina e in cui gli ospiti senza animali sono "fortemente sconsigliati". Qui tutto gira intorno agli animali che hanno libero accesso in tutti gli ambienti dell'hotel: Giulia, che ovviamente è una grandissima amante degli animali, dice che il suo hotel è in assoluto uno dei più veri e puri rispetto all'accoglienza degli animali diventando fonte di ispirazione per altri alberghi diventati pet friendly dopo di loro.

Fabrizio del Mon Pays, B&B

Vero romagnolo doc, Fabrizio è il proprietario, insieme a sua moglie, di Mon Pays, B&B di 12 camere dallo stile shabby chic a Bellaria, in provincia di Rimini. Fabrizio ha costruito il Mon Pays perché fosse non un hotel qualsiasi ma la "casa al mare" degli ospiti, un posto in cui gli amici a 4 zampe si sentissero come a casa. Quando va in altri alberghi la prima cosa che chiede è se "il cane è accettato o se è il benvenuto": per lui questo è ciò che fa la differenza.

Alfredo e sua moglie Marianna dell'Hotel The Box

Alfredo, insieme a sua moglie Marianna proprietario dell'Hotel The Box. L'hotel, nel pieno centro di Riccione, ha 36 camere e 6 suites, si sviluppa su 5 piani, il primo dei quali è un locale/ristorante per la movida romagnola. The Box è un hotel particolare nato, come suggerisce il nome, da un cubo e completamente ristrutturato inserendo elementi moderni di design perfettamente integrati nella tradizione romagnola. È un hotel ovviamente pet friendly perché, da grandi viaggiatori, con il loro cane hanno girato tutto il mondo e conoscono bene i disagi di viaggiare con un amico a 4 zampe; allo stesso tempo, l'Hotel The Box sembra essere molto accogliente anche per una clientela giovane che ama la movida romagnola.

Il tavolo del confronto si svolgerà nel Teatro Amintore Galli di Rimini.