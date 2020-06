Bruce Willis star di tre film prodotti da Randall Emmett e George Furla

Bruce Willis ha stretto un accordo per la realizzazione di tre film collaborando nuovamente con i produttori Randall Emmett e George Furla che hanno realizzato ben 17 lungometraggi con la star.

I dettagli sui tre progetti sono stati rivelati, confermando inoltre che l'attore dovrebbe riprendere il 29 giugno a Puerto Rico.

Midnight in the Switchgrass rappresenta il debutto alla regia di Randall Emmett e, oltre a Bruce Willis, nel cast ci sono Megan Fox, Emile Hirsch e Colson 'Machine Gun Kelly' Baker. Le riprese si erano interrotte a marzo dopo pochi giorni e la star di Die Hard riprenderà dopo una breve pausa il lavoro con il primo dei tre titoli previsti dall'accordo: Out of Death, scritto da Bill Lawrence e diretto da Mike Burns. L'attore reciterà accanto a Jaime King che avrà il ruolo di una donna che sta facendo un'escursione e assiste a quattro sconosciuti che compiono un crimine. La donna corre attraverso la forsesta cercando di sfuggire agli uomini e chiede l'aiuto di un ranger in pensione (Willis).

Il secondo film si intitola Run of the Hitman ed è scritto da Stephen Cyrus Sepher e Billy Jay. Al centro della trama c'è un mercenario che corre contro il tempo per fermare un agente corrotto del governo che cerca di prendere il controllo dell'organizzazione mercenaria per realizzare i propri piani. Burns dovrebbe occuparsi della regia del lungometraggio.

Il terzo lungometraggio si intitolerà Killing Field e si basa su uno script originale di Ross Peacock. Gli eventi seguiranno cosa accade alla vita serena di una donna che vive in una fattoria quando entrano in scena un poliziotto e un paio di criminali.