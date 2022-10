Bruce Willis nega di aver venduto i diritti all'azienda Deepfake

Bruce Willis ha appena negato di aver venduto i diritti del suo volto all'azienda Deepfake chiamata "Deepcake": sebbene la scorsa settimana sia stato riferito che la star aveva venduto i diritti a una società russa, la smentita dell'attore non si è fatta attendere, mettendo in chiaro la situazione una volta per tutte.

Secondo quanto riportato da svariate testate internazionali, Bruce avrebbe firmato un contratto consentendo alla società di creare un "gemello digitale" dell'attore, dopo l'annuncio del suo ritiro fatto a marzo di quest'anno a causa della sua diagnosi di afasia.

Tuttavia, la BBC questo fine settimana ha pubblicato la dichiarazione di un portavoce della star in cui Willis nega di avere qualsiasi tipo di partnership o accordo con la compagnia: "Nonostante alcune notizie indicassero Willis come prima personalità di Hollywood a sottoscrivere questo tipo di accordo, il suo team nega l'esistenza di qualunque progetto di questo genere".

Anche Deepcake ha confermato le affermazioni del rappresentante dell'attore: "La formulazione sui diritti è sbagliata ... Bruce non poteva vendere alcun diritto a nessuno, sono suoi per impostazione predefinita". Come sappiamo, le aziende Deepfake utilizzano l'intelligenza artificiale per creare simulazioni realistiche di personaggi famosi.