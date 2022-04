Bruce Willis: la moglie spiega come lo sta aiutando dopo l'annuncio del suo ritiro dalle scene

La moglie di Bruce Willis, dopo che la sua famiglia ha rivelato che l'attore si ritirerà dalla recitazione a causa di un disturbo chiamato afasia, si è aperta con la rivista People, parlando di come sta aiutando suo marito dopo la diagnosi e l'annuncio del suo ritiro dalle scene.

Emma Heming Willis, secondo quanto riportato dalla rivista, sta contattando diversi professionisti, che ha definito come "i migliori medici del mondo", al fine di aiutare suo marito in questo momento così triste e complicato. Secondo alcune fonti anonime, anche le figlie e l'ex moglie della star del cinema d'azione, Demi Moore, la stanno sostenendo in ogni modo possibile.

Emma ha anche assunto un assistente che si prende cura della star 24 ore su 24 e che si assicura che sia sempre al sicuro. Poiché c'è una differenza di età di 23 anni, l'attrice e modella 43enne ha affermato che, anche se sapeva che sarebbe stata solo questione di tempo prima che la salute di suo marito peggiorasse, è stato comunque uno shock per lei.

Tra le molte star che hanno reso omaggio a Bruce Willis negli ultimi giorni, il meraviglioso messaggio di John Travolta si staglia sicuramente tra tutti gli altri: "Bruce ed io siamo diventati buoni amici quando abbiamo condiviso due dei nostri più grandi successi, Pulp Fiction e Senti chi parla. Anni dopo mi disse: 'John, voglio solo che tu sappia che quando ti succede qualcosa di buono, è come se succedesse anche anche me'. Ecco com'è fatta una vera persona generosa. Ti voglio bene Bruce".