Bruce Willis "interpreta" Doraemon in un folle spot giapponese (VIDEO)

Bruce Willis è il protagonista di un folle spot televisivo giapponese in cui interpreta Doraemon per promuovere una compagnia telefonica.

Bruce Willis è il protagonista di un folle spot televisivo in cui interpreta Doraemon per una compagnia telefonica giapponese. Nel video di Softbank la star del cinema compie un'entrata in scena inaspettata mentre una famiglia sta parlando del 5G. L'attore, vestito con una felpa blu e una maglietta bianca, cade letteralmente dal soffitto e sostiene di essere Doraemon prima di volare via.

Il simpatico gatto robotico ha debuttato negli anni Settanta tra le pagine di un manga. Doraemon viaggia nel tempo per aiutare Nobi, un ragazzino spesso vittima di bullismo e che non riesce a ottenere bei voti a scuola. Il personaggio ha ottenuto un successo tale da diventare protagonista anche di serie animate e alcuni lungometraggi.

Bruce Willis è uno dei tanti attori che hanno accettato di recitare per alcuni messaggi pubblicitari, alle volte al lmite del surreale, realizzati per il mercato asiatico, tra cui i suoi colleghi Arnold Schwarzenegger e Nicolas Cage.