Bruce Willis, una giornalista racconta l'intervista da incubo con l'attore

Una giornalista ha accusato Bruce Willis di averla fatta attendere nove giorni prima di concederle un'intervista. A gravare sul conto dell'attore ci sarebbe anche una mancata mancia ai camerieri del ristorante in cui si tenne l'intervista nel lontano 1996.

Il giustiziere della notte: Bruce Willis in un'immagine del film

Nel corso dell'ultimo episodio di Haileywood, podcast di iHeart Radio, la conduttrice Dana Schwartz ha discusso con la giornalista Martha Frankel, che ha rivelato la sua pessima esperienza di lavoro con Bruce Willis. Secondo quanto riportato dal NY Post, all'epoca, la giornalista venne incaricata di portare a casa un'intervista con la star di Trappola di cristallo per il sito Movieline.

Tale esperienza è stata descritta come un vero e proprio "incubo" da Martha Frankel. La giornalista ha raccontato che Bruce Willis avrebbe accettato di parlarle soltanto nove giorni dopo la richiesta di intervista. Invece che organizzare l'incontro a Londra, l'attore ha preteso che i due si vedessero a Windsor, a circa 30 miglia dalla città precedentemente prestabilita. La Frankel ha anche raccontato che, per alleviare la timidezza di Willis, la sua proposta contemplava la partecipazione del suo management nel corso di una partita a poker ma l'attore ha declinato tale offerta.

La giornalista ha raccontato: "Non voleva parlare assolutamente di nulla, è stato snervante. Non era minimamente divertente, l'ho visto in azione, so che è in grado di comportarsi così!". Con l'obiettivo che nessuno venisse a disturbare né a chiedere autografi, Bruce Willis ha insistito affinché il ristorante dove si è tenuta l'intervista chiudesse e, alla fine del pranzo, ha rifiutato di concedere una mancia ai camerieri.

Martha Frankel ha proseguito: "Non ha dato un centesimo ai camerieri. Così ho dovuto farlo io! A me piace che le persone ricche siano generose. Ma sapete qual è stata la cosa davvero divertente? Nell'hotel in cui alloggiava, nessuno lo ha considerato né gli ha chiesto autografi!".

Non è la prima volta che un giornalista sottolinea il caratteraccio di Bruce Willis. Nel 2015, Jamie Edwards di Britain's Magic 105.4 ha accusato l'attore di essere disinteressato e annoiato nel corso della loro breve chiacchierata durante il tour promozionale di Reds 2. L'intervista è stata descritta dal giornalista come "la più difficile di tutti i tempi!".