Bruce Willis festeggia il Ringraziamento: la foto su Instagram ha emozionato i fan

Le figlie di Bruce Willis hanno reso omaggio al padre durante il Giorno del Ringraziamento con una foto pubblicata sui social che ha commosso i fan di tutto il mondo, in occasione della festività americana che si è celebrata ieri.

Scout e Tallulah, due delle figlie di Willis e della star di The Substance Demi Moore, hanno pubblicato un post congiunto su Instagram con una foto nella quale abbracciano dolcemente il padre e gli presentano una targhetta da scrivania con la scritta 'Miglior papà di sempre'.

La malattia e il ritiro

Nel 2022, la famiglia di Bruce Willis ha pubblicamente annunciato il suo ritiro dal mondo della recitazione dopo la diagnosi dell'afasia, una condizione che impedisce di comprendere e formulare il linguaggio a causa di danni neurologici.

Lo scorso anno, l'ex moglie Demi Moore e l'attuale moglie di Willis, Emma Heming, hanno confermato che alla star di Die Hard era stata diagnosticata una demenza frototemporale, dopo aver accertato difficoltà nella comunicazione.

Comprensione

Emma Heming ha dichiarato di non aver alcuna intenzione di addolcire la realtà della situazione attuale del marito per le figlie più piccole:"Questa malattia è spesso diagnosticata erroneamente, ignorata, fraintesa, quindi arrivare finalmente ad una diagnosi è stato fondamentale per poter capire cos'è la demenza frototemporale e poter educare le nostre figlie. Sono cresciute vedendo il suo declino, non cerco di proteggerle da questa realtà".

Bruce Willis e Emma Heming hanno avuto insieme le figlie Mabel, 12 anni, ed Evelyn, 10 anni. Con Demi Moore, oltre a Scout, 33 anni, e Tallulah, 30 anni, Willis ha avuto anche la primogenita Rumer, 36 anni.