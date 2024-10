Bruce Willis, Demi Moore: "C'è grande bellezza nell'accoglierlo per com'è adesso"

Demi Moore è tornata a parlare della salute di Bruce Willis, affetto da demenza frototemporale e ritiratosi dal mondo del cinema ormai da un paio d'anni. L'attrice ha partecipato al 2024 Hamptons International Film Festival e si è soffermata sulla malattia dell'ex marito.

"La malattia è ciò che è, penso che bisogna accettarla profondamente per quella che è" ha spiegato Moore al magazine People, invitata al festival cinematografico per poter ritirare il prestigioso premio Career Achievement in Acting.

Lasciar stare il passato

"Per come sta ora, è stabile" ha continuato l'attrice "Ciò che incoraggio di fare sempre è di accoglierlo per com'è adesso. Quando ti aggrappi a ciò che era, penso che sia una battaglia persa. Ma quando ti presenti per accoglierli per come sono ora, c'è grande bellezza e dolcezza".

Primo piano di Bruce Willis in Glass

La famiglia di Bruce Willis ha annunciato a marzo 2022 che l'attore stava lottando contro l'afasia, un disturbo del linguaggio che ha compromesso le sue capacità comunicative. Di recente, la figlia Tallulah ha parlato delle sue visite al padre e del legame profondo che condividono.

"I nostri incontri sono pieni d'amore e lo sento. E questo supera tutto per me: essere in grado di avere quella connessione" ha spiegato la figlia dell'attore. Dal 2009, Willis è sposato con l'attrice Emma Heming Willis.

In passato, Bruce Willis fu sposato con Demi Moore dal 1987 al 2000, con la quale ebbe le figlie Rumer, Scout e Tallulah. Prima del matrimonio con Heming, dalla quale ha avuto la quarta figlia Mabel Ray, nata nel 2012, e la quinta figlia Evelyn Penn, nata nel 2014, tra il 2003 e il 2004 ebbe una relazione con l'attrice Brooke Burns.

Dopo la fine del matrimonio con Bruce Willis, Demi Moore sposò il collega Ashton Kutcher nel 2005, dal quale ha divorziato nel 2013. In passato, si sposò in prime nozze con il musicista Freddy Moore dal 1980 al 1985, dal quale mantenne il cognome.