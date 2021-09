Bruce Willis sarà il protagonista di Corrective Measures, action thriller carcerario

Bruce Willis reciterà in un thriller di fantascienza prodotto da Tubi, una piattaforma streaming di proprietà della Fox. La star di Die Hard sarà il protagonista di Corrective Measures, un lungometraggio diretto da Sean O'Reilly, i cui crediti includono il film d'animazione Howard Lovecraft and the Frozen Kingdom e When Calls The Heart.

Basato su una graphic novel, il film è ambientato a San Tiburon, il penitenziario di massima sicurezza più pericoloso del mondo e sede dei criminali potenti più infidi del mondo, dove le tensioni tra i detenuti e il personale aumentano, portando all'anarchia che sommerge la prigione.

Bruce Willis in una scena del film FBI: Protezione testimoni 2

Willis interpreta Julius "The Lobe" Loeb, un super genio seduto su una fortuna non rintracciabile, a San Tiburon, una prigione nascosta nel Great Northwest, abitata da mostri, cyborg e criminali. Il regista, sceneggiatore e produttore O'Reilly ha rivelato la sua eccitazione di poter finalmente lavorare su un progetto di cui è innamorato da molto tempo.

"Corrective Measures è un progetto che desideravo realizzare da tempo, prendendo spunto dalle pagine della serie di graphic novel di Arcana. Supervisionare questo progetto dalla sceneggiatura allo schermo è stato un viaggio incredibile e avere il mio debutto alla regia live-action con così tanti talentuosi attori è davvero un sogno che diventa realtà." Ha dichiarato il regista. "Dirigere, scrivere e produrre il film è stata un'esperienza così incredibile che non riesco a pensare a un partner migliore di Tubi per il lancio di Arcana nelle produzioni live action".