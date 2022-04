Bruce Willis: per gli amici l'afasia è la conseguenza del trauma cranico sul set de L'ultima alba nel 2022

Gli amici e la famiglia di Bruce Willis sospettano che un trauma cranico che l'attore subì sul set del film d'azione L'ultima alba nel 2022 possa essere la causa dell'afasia, malattia che ha messo fine alla carriera del divo.

Glass: un primo piano di Bruce Willis

La famiglia - inclusa l'ex moglie Demi Moore, l'attuale moglie Emma Heming e la figlia Rumer Willis - ha annunciato mercoledì che all'attore di Die Hard è stata diagnosticata l'afasia, un disturbo neuro-cognitivo che colpisce la capacità dei malati di parlare e comprendere la lingua. Di conseguenza, Bruce Willis ha deciso di porre fine alla carriera "che ha significato così tanto per lui".

Un amico il cui nome non è stato riportato avrebbe rivelato a The Sun che la famiglia crede che la disabilità di Willis possa essere collegata a un colpo alla testa preso nel 2002 sul set dell'action L'ultima alba.

Bruce Willis ha citato in giudizio la società di produzione, Revolution Studio, e l'esperto degli effetti speciali del film d'azione Joe Pancake nel 2004, sostenendo di aver subito "gravi danni fisici e mentali" dopo essere stato colpito da uno "squib", un esplosivo per effetti speciali destinato a simulare l'impatto degli spari, durante la produzione dell'ottobre 2002.

Pancake ha definito le ferite di Willis "cavolate" in un'intervista con DailyMail.com giovedì riferendo che "il giudice rise e lo fece uscire dal tribunale".

Secondo l'addetto agli effetti speciali, Willis e altri tre attori stavano sparando centinaia di proiettili a salve dai loro fucili automatici e un "involucro di proiettili bollenti" ha colpito l'attore in fronte.

Secondo la causa intentata da Bruce Willis, l'attore avrebbe subito "dolore e sofferenza mentale, fisica ed emotiva estremi" per le ferite riportate. Gli avvocati del divo hanno affermato nei documenti del tribunale che Willis "è stato costretto ad assumere medici e altro personale medico per via dell'incidente".

La causa è stata risolta nell'agosto 2005, ma non è chiaro se ci sia stato un risarcimento.

Pancake giovedì ha negato che Willis sia stato colpito da uno squib: "Nei miei 38 anni di esperienza so che non volano in alto e non ti colpiscono in testa. Ha cercato di incolpare il mio dipartimento. Ha trascinato il mio nome nel fango per due anni. Dopo tutte le sue accuse gli hanno fatto mostrare la sua cartella clinica e sai cosa gli ha prescritto il dottore? Tylenol".

Pancake ha ammesso, però, di essersi divertito molto a lavorare con Bruce Willis: "È stato fantastico lavorare con lui. Io e lui andavamo d'accordo fino a quando non mi ha citato in causa. Non ero nemmeno il coordinatore degli effetti speciali, ma si ricordava il mio nome.'"