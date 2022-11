Bruce Lee: il figlio Mason protagonista del film biografico diretto da Ang Lee

Ang Lee ha scelto Mason, figlio della star delle arti marziali, per interpretare Bruce Lee nel film biografico in fase di sviluppo da anni.

Sarà il figlio di Bruce Lee, Mason, il protagonista del film biografico sulla vita della star delle arti marziali che verrà diretto da Ang Lee.

Il progetto sarà prodotto da 3000 Pictures, di proprietà di Sony, inn collaborazione con Lawrence Grey, Shannon Lee, Ang Lee, Ben Everard e Brian Bell.

La sceneggiatura di Bruce Lee sarà firmata da Dan Futterman, già autore di Capote e Foxcatcher, modificando la precedente bozza firmata da Jean Castelli, Alex Law, Mabel Chung e Well Tower.

Ang Lee conosce molto bene il mondo delle arti marziali e da tempo voleva portare sul grande schermo la storia della leggenda del cinema. Bruce, dopo il suo arrivo negli Stati Uniti, aveva iniziato a insegnare le arti marziali ad attori come Steve McQueen e altre star, dando vita allo stile Jeet Kune Do.

Bruce Lee è poi diventato protagonista della serie The Green Hornet, dovendo sopportare anche pregiudizi che gli hanno causato la perdita di ruoli importanti come quello nel film Kung Fu, assegnato a David Carradine, nonostante l'attore asiatico avesse sviluppato l'idea alla base del progetto.

Bruce Lee: il mito e l'eredità, 40 anni dopo

Una foto di Mason Lee

Ang Lee ha dichiaato "Non è stato accettato né come totalmente americano né come totalmente cinese, ma Bruce Lee è stato il ponte tra l'oriente e l'occidente, che ha introdotto il kung fu cinese al mondo, uno scienziato del combattimento e un artista iconico che ha rivoluzionato le arti marziali e il cinema action. Mi sento coinvolto nel raccontare la storia di questo essere umano brillante e unico che era alla ricerca di un posto a cui appartenere, che possedeva un potere incredibile in un corpo minuto e che, attraverso il duro lavoro, ha trasformato i sogni impossibili in realtà".

Mason Lee si è allenato per poter interpretare nel migliore dei modi il padre per tre anni, nonostante il lockdown. Tra i film in cui ha recitato ci sono Billy Lynn - Un giorno da eroe, Limbo e Who Killed Cock Robin.