Ang Lee: il biopic su Bruce Lee sarà girato a inizio 2025

Ang Lee lavorerà ad un lungometraggio che racconterà la storia di Bruce Lee, con suo figlio Mason nel ruolo principale. La sceneggiatura di Dan Futterman sarebbe stata completata e le riprese dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2025.

Il regista taiwanese è entrato nel progetto nel novembre 2022, e la lavorazione si è protratta per parecchio tempo soprattutto a causa degli scioperi dello scorso anno di attori e sceneggiatori. Ora i tempi della produzione sembrano molto vicini.

La storia di Bruce

Il biopic s'intitolerà Bruce Lee e sarà prodotto da 3000 Pictures di Sony. In passato, Ang Lee aveva lavorato ad un film che avrebbe dovuto raccontare l'incontro tra i due pesi massimi Muhammad Ali e Joe Frazier, noto come il Thrilla in Manila, poi successivamente accantonato. Dalla boxe alle arti marziali, Ang Lee è pronto a raccontare un'altra icona del Novecento.

Bruce Lee in una scena di Il furore della Cina colpisce ancora

Tra gli anni '90 e gli anni 2000, Ang Lee è stato uno dei registi maggiormente acclamati, prima di rimanere incastrato in diverse produzioni dei grandi studi come Billy Lynn e Gemini Man. Tuttavia, in passato ha realizzato lungometraggi apprezzati da critica e pubblico come Ragione e sentimento, La tigre e il dragone, I segreti di Brokeback Mountain e Vita di Pi.

Senza dimenticare il bistrattato Hulk del 2003 con Eric Bana protagonista nei panni di Bruce Banner in un'epoca ancora spoglia di franchise di cinecomic e spin-off tv legati a Marvel o DC. Negli anni '90, Rob Cohen realizzò un film su Bruce Lee con protagonista Jason Scott Lee e basato sul libro Bruce Lee: The Man Only I Knew. La scelta di Ang Lee è invece ricaduta su suo figlio Mason Lee, che aveva già recitato in passato in un film del padre, Billy Lynn - Un giorno da eroe, al fianco di Joe Alwyn.