Broad Peak - Fino alla cima, su Netflix in streaming da oggi

Broad Peak - Fino alla cima, il film sulla scomparsa dell'alpinista polacco Maciej Berbeka, sbarca su Netflix in streaming da oggi 14 settembre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Questo film racconta la tragica scomparsa dell'alpinista polacco Maciej Berbeka, disperso in fase di discesa della montagna Broad Peak insieme al compagno di cordata Tomasz Kowalski. Questo accadde dopo aver realizzato la prima salita invernale della vetta pakistana nel marzo 2013: un'impresa entrata nella storia, compiuta dalla squadra composta da Berbeka con Adam Bielecki e Arthur Malek, sotto la guida di Krzysztof Wielicki.

Locandina di Broad Peak

Il rapporto tra Berbeka e le vette asiatiche era però molto datato. Nel corso della spedizione nazionale polacca al K2 nell'inverno tra il 1987 e il 1988, lo scalatore Andrezj Zawada, non essendo riuscito fino ad allora a superare quota 7.000 metri e convinto che non vi sarebbe stato più niente da fare, concesse a due alpinisti, Maciej Berbeka e Aleksander Lwow, di tentare l'impresa sul Broad Peak. Lwow abbandonò nel corso della salita, lasciando Maciej a proseguire in solitaria. Il polacco raggiunse l'anticima (Rocky Summit, a quota 8.028 metri) nonostante fosse convinto di aver effettivamente toccato la vetta. Così avvio la discesa abbastanza velocemente, prima di rendersi conto dell'errore soltanto al rientro in Polonia. Una svista che portò Berbeka a decidere di ritirarsi dall'alpinismo ma, a distanza di venticinque anni, avrebbe avuto la possibilità di provare ancora una volta.

Il 5 marzo 2013 toccarono la vetta del Broad Peak, divisi in due cordate, prima Bielecki e Malek e successivamente Berbeka e Kowalski. Le due coppie iniziarono immediatamente la discesa, ma furono i primi due a giungere incolumi. Per quanto riguarda il percorso di ritorno di Berbeka e Kowalski, la ricostruzione rimane tuttora piena di dubbi. Al calare del buio si stima fossero attorno ai 7.900 metri, ma qualcosa non andò come previsto. Berbeka fu avvistato per l'ultima volta a 7.700 metri di quota, mentre di Kowalski le notizie furono ancora più frammentarie. Al termine delle ricerche, due giorni dopo, entrambi furono dichiarati ufficialmente dispersi.