Brittany Snow entra nel cast della serie Hulu Murdaugh Murders: dettagli e ruolo dell'attrice

Brittany Snow, nota per i suoi ruoli in Voices e Hairspray, è ufficialmente entrata a far parte del cast della serie limitata Murdaugh Murders di Hulu, creata dallo showrunner Michael D. Fuller insieme a Erin Lee Carr.

La trama di Murdaugh Murders

Ancora senza titolo, la serie si ispira al drammatico caso della famiglia Murdaugh, un intreccio più surreale della finzione. Basata su un resoconto affascinante e approfondito, la narrazione prende spunto dalle innumerevoli ore di reportage della giornalista Mandy Matney, che ha creato il popolare podcast Murdaugh Murders, e dalle esclusive informazioni ottenute seguendo il caso nel corso degli anni.

Brittany Snow è Jenna Backstrom in una immagine promozionale della serie Harry's Law

Snow interpreterà Mandy Matney, una giornalista determinata con un sorriso solare ma una visione scettica del mondo. Quando Mandy si imbatte in una storia sconvolgente su una ragazza scomparsa dopo un incidente in barca, utilizza il suo fiuto investigativo per svelare i complessi legami della famiglia Murdaugh, cercando di portare alla luce la verità e di assicurare alla giustizia i responsabili.

L'attrice si unisce a un cast già confermato, che include Jason Clarke nel ruolo di Alex Murdaugh, Patricia Arquette come Maggie Murdaugh, J. Smith-Cameron nel ruolo di Marian Proctor, Johnny Berchtold come Paul Murdaugh e Will Harrison nel ruolo di Buster Murdaugh.

La serie è prodotta esecutivamente da Nick Antosca e Alex Hedlund tramite Eat the Cat, insieme a Mandy Matney. La produzione è affidata a UCP, una divisione di Universal Studio Group.

La carriera di Brittany Snow

Brittany Snow è nota per il suo ruolo nei film Voices e nei suoi sequel, prodotti dalla Universal. Recentemente, ha scritto, diretto e prodotto il film indipendente Parachute, interpretato da Courtney Eaton, Thomas Mann, Dave Bautista e Kid Cudi.

The Night Agent. Brittany Snow in una scena della seconda stagione.

Nel 2024, Snow è protagonista del cortometraggio Red, White & Blue, che ha ricevuto una nomination agli Oscar. Per il piccolo schermo, ha recentemente interpretato Alice nella serie The Night Agent su Netflix. Inoltre, Snow sarà protagonista nella nuova serie The Hunting Wives di Starz, accanto a Malin Akerman, e in The Beast In Me con Claire Danes e Matthew Rhys per Netflix.

In passato, ha recitato in X di A24, diretto da Ti West, insieme a Kid Cudi e Jenna Ortega, e in The Good Half con Nick Jonas e Elizabeth Shue. Tra i suoi prossimi progetti ci sono la seconda stagione di The Night Agent di Netflix, It's Christmas di Jamie Adams e Barron's Cove con Garrett Hedlund.