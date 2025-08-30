Hairspray, Brittany Snow rivela: "Ho fallito il provino ma una sensitiva mi ha dato una seconda possibilità"

L'attrice ha raccontato in che modo è entrata nel cast del celebre musical per il grande schermo con protagonista John Travolta.

Uno dei ruoli più conosciuti di Brittany Snow è senza dubbio quello di Amber Von Tussle nel musical del 2007 Hairspray - Grasso è bello. In una recente intervista, l'attrice ha raccontato come visse il casting.

Secondo il suo racconto, il provino che fece per interpretare la figlia viziata di Velma Von Tussle (Michelle Pfeiffer) non andò come previsto. Tuttavia, Snow era determinata a lottare per avere la parte.

Il pessimo provino di Brittany Snow per Hairspray

A conferire fiducia a Brittany Snow nella possibilità di ottenere il ruolo di Amber, fu una sensitiva, come ha raccontato l'attrice. A Variety, Snow ha ricordato di aver sbagliato il primo provino per il film basato sul musical di Broadway, a sua volta basato sul film del 1988 di John Waters.

Brittany Snow e James Marsden in una scena di Hairspray

"Ho rovinato quel provino" ha dichiarato Snow "È andato malissimo. Adam Shankman, il regista di Hairspray, mi chiamò e mi disse che non era andata proprio bene", ha ricordato "Ero troppo cerebrale, molto nervosa, e la mia voce si era incrinata".

Il ricordo di Brittany Snow della conversazione con la sensitiva

Nonostante se la fosse cavata bene con la danza, il problema fu la prova di canto: "Il regista mi disse che avevano appena ingaggiato Michelle Pfeiffer per interpretare Velma e mi disse che sarebbe stato davvero iconico se entrambe fossimo state nel film".

A quel punto, Brittany Snow si ricordò di una conversazione con una sensitiva avuta qualche anno prima: "Due anni prima, una sensitiva mi disse che sarei stata in un grande film con un'iconica e bellissima donna bionda ad interpretare mia madre.La raccontai al regista che la trovò una storia talmente pazza che mi concesse la possibilità di fare un altro provino".

Il secondo tentativo di Brittany Snow andò alla grande: "Quando sei in dubbio, vai da una sensitiva" ha scherzato.