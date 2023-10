Britney Spears: 'I titoli sul mio passato sono sciocchi e stupidi, sono andata avanti'

La cantante Britney Spears ha condiviso un lungo intervento online per spiegare il motivo per cui non apprezza i titoli dei media sul suo libro The Woman In Me.

Britney Spears ha condiviso la sua reazione ai titoli sui mezzi di comunicazione relativi alle rivelazioni compiute nel suo libro autobiografico The Woman In Me.

La popstar ha pubblicato online un lungo intervento in cui ribadisce che il suo obiettivo non era in nessun modo di offendere qualcuno.

Le spiegazioni di Britney

Il messaggio di Britney Spears prosegue: "Quella ero io in quegli anni... Ed è nel passato! Non mi piacciono i titoli che sto leggendo... Quello è esattamente il motivo per cui ho lasciato il business 4 anni fa!!! La maggior parte del libro fa riferimento a 20 anni fa... Sono andata avanti ed è un meraviglioso inizio da lì".

La popstar ha ribadito che possono accadere dei problemi, per poi aggiungere: "Questo è in realtà un libro che non sapevo ci fosse il bisogno di scrivere... Anche se alcuni potrebbero offendersi, mi ha permesso di chiudere su tutto in modo da avere un futuro migliore".

Britney ha successivamente spiegato quale è il suo obiettivo: "Spero di poter illuminare persone che si sentono particolarmente sole nella maggior parte dei casi o ferite o incomprese".

Spears ha quindi attaccato i mezzi di comunicazione: "Il motivo per questo libro non era di insistere sulle mie esperienze passate, che è quello che sta facendo la stampa, ed è stupido e sciocco! Da allora sono andata avanti".

La popstar fa riferimento alle dichiarazioni compiute nel suo libro che hanno catturato l'attenzione dei media, come il fatto che fosse rimasta incinta durante la sua relazione con Justin Timberlake e avesse poi abortito.