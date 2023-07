Britney Spears sembra sia stata schiaffeggiata per errore dopo essersi avvicinata a Victor Wembanyama

Britney Spears è stata al centro di un incidente a Las Vegas mentre si trovava in un ristorante di Las Vegas: la star della musica sarebbe stata schiaffeggiata dopo essersi avvicinata al giocatore dell'NBA Victor Wembanyama.

Online, nelle ultime ore, si sono susseguite le ricostruzioni degli eventi e anche Sam Asghari, marito della star, è intervenuto per offrire il suo punto di vista.

Le prime notizie sull'incidente

Secondo quanto riportato da TMZ, Britney Spears era al ristorante Catch di Las Vegas insieme al marito Sam Asghari e altre due persone quando ha visto Wembanyama, il giocatore dei San Antonio Spurs. Le prime ricostruzioni sostengono che Britney volesse chiedere a Victor di scattare una foto insieme, essendo una fan del team dell'NBA. Apparentemente la situazione sarebbe stata interpretata in modo errato dal responsabile della sicurezza, che era insieme al giocatore, che avrebbe reagito immediatamente, schiaffeggiando apparentemente in modo involontario Britney. La pop star, secondo quanto inizialmente raccontato online, avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe caduta. Dopo essersi rialzata da terra, la star della musica sarebbe andata al suo tavolo. Il responsabile della sicurezza sembra sia andato al tavolo della cantante per scusarsi. Il team di Britney Spears avrebbe però segnalato alla polizia quanto accaduto.

Secondo quanto dichiarato nel report compiuto alla polizia, sarebbe stato Damian Smith, direttore del team della sicurezza della squadra a schiaffeggiare la popstar. Secondo le telecamere di sicurezza, l'uomo avrebbe spinto via la mano della cantante, non l'avrebbe colpita direttamente al volto.

Un testimone sostiene poi di aver assistito alla scena dichiarando che Britney avrebbe usato un accento britannico per rivolgere la parola a Wembanyama e ha provato ad attirare la sua attenzione toccandogli la schiena. In quel momento, tuttavia, il responsabile della sicurezza avrebbe reagito compiendo il gesto istintivo che avrebbe causato la complicata situazione. Britney, successivamente, avrebbe esclamato "Questa è la fottuta America".

Lo sportivo, invece, sostiene che Britney Spears l'abbia "afferrato" alle spalle e il gesto abbia causato il problema. Rispondendo alle domande dei giornalisti, Victor ha inoltre spiegato che negli spazi c'erano troppe persone e gli era stato detto di non fermarsi per evitare di causare del caos.

Lo sportivo sostiene di non aver visto quanto accaduto alle sue spalle e di non essere stato a conoscenza dell'identità della persona che era stata colpita.

Le parole del marito della star

Sam Asghari ha invece condannato quanto accaduto sostenendo che non incolpa il giocatore, ma trova inaccettabile l'aggressione fisica. L'attore ha dichiarato su Instagram: "La colpa dovrebbe essere data al codardo che lo ha fatto, alle persone che lo hanno assunto senza fare i controlli appropriati, e a una cultura sistemica legata alla mancanza di rispetto per le donne all'interno del mondo dello sport e dell'intrattenimento. Non riesco a immaginare uno scenario in cui una donna fan disarmata che mostra un qualche tipo di entusiasmo o apprezzamento per una celebrità potrebbe ritrovarsi a essere fisicamente aggredita, o persino essere colpita al volto solo per aver toccato qualcuno sulla spalla. I cambiamenti necessari devono venire dall'alto e non vedo l'ora che avvengano".