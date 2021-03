Britney Spears, Sarah Jessica Parker la ringrazia per il suo post: "Mi hai commosso"

Britney Spears ha fatto sapere ai suoi fan quali sono le sue donne ispiratrici. Tra queste c'è anche Sarah Jessica Parker, la quale ha voluto dire grazie alla cantante americana tramite un messaggio sui social.

"Grazie cara Britney. Penso che tu sappia come cosa provo per te. Da molto tempo. Ti mando tutto il mio affetto, mi ha commosso il fatto che tu mi abbia inclusa nel gruppo". Con queste parole Sarah Jessica Parker ha ringraziato Britney Spears per averla inserita tra le donne che più la ispirano. Le altre donne nominate dalla star di Toxic sono Sharon Stone, Natalie Portman, Miley e Noah Cyrus e sua sorella minore Jamie Lynn Spears. La popstar 39enne ha spiegato nel post: "Queste sono le donne che hanno veramente ispirato la mia vita. Stare lontano dalla mia famiglia e dal mio ragazzo durante la quarantena è stato davvero difficile per me, ma la cosa buona dei social media è che possiamo connetterci in un modo diverso che ci aiuta a non sentirci soli in questo pazzo mondo". Dopo aver condiviso le foto delle donne in questione, Spears ha aggiunto: "Queste fantastiche ragazze aggiungono sempre una scintilla alla mia giornata".

L'omaggio della cantante alle sue donne ispiratrici è arrivato appena un giorno dopo che i fan erano convinti che avesse inviato loro messaggi criptici attraverso i suoi post su Instagram. La teoria è stata discussa nel documentario Framing Britney Spears che ha esaminato come la popstar sia da anni intrappolata sotto la tutela di suo padre. Alcuni fan credono che Britney sia tenuta prigioniera e che stia inviando segnali chiedendo di essere liberata attraverso i suoi account social. Ecco perché i suoi follower hanno messo in dubbio il significato delle parole incluse in un post da lei condiviso martedì, che sembravano avere ben poco senso. Britney Spears aveva pubblicato una foto di se stessa con un reggiseno verde sotto un top nero di pizzo trasparente, scrivendo nella la didascalia: "Eleganza contorta... introducendo il ROSSO!". I fan però non riuscivano a capire cosa significasse il post perché nell'immagine non c'era niente di rosso. Britney non ha offerto ulteriori spiegazioni ma ha ribadito il concetto con un secondo post, contenente una breve clip di se stessa mentre indossa lo stesso completo. Questa volta la cantante ha scritto: "Niente rossetto... arrossire... o fondotinta perché ero di fretta... ma avete capito! Rosso!". Ancora una volta i suoi fan non hanno capito ed hanno iniziato a scrivere frasi del tipo "Cosa stai cercando di dirci?".

Ricordiamo che alcune fonti sostengono che "Britney vorrebbe raccontare la sua storia ed ha sempre voluto scrivere un libro di memorie, ma la tutela lo rende difficile e comunque non è qualcosa che farà nell'immediato". Un'altra fonte ha confermato l'interesse della Spears a far sentire la sua voce in un formato diverso da un'intervista televisiva, come invece è avvenuto di recente nel caso di Harry e Meghan. "Britney non ha menzionato un'intervista. Vuole parlare e potrebbe farlo sui social media con l'assistenza del fidanzato Sam", ha spiegato un'altra fonte, aggiungendo: "Semplicemente, non vuole essere filtrata da nessuno".