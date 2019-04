Britney Spears risponde con un video alla notizia del ricovero e alle minacce di morte

Britney Spears ha rotto il silenzio con un video e con delle rassicurazioni per tutti i fan che nelle ultime ore, reagendo alla notizia del suo ricovero in una clinica psichiatrica, avevano addirittura minacciato di morte la sua famiglia.

Al grido di #FreeBritney, erano in tantissimi che, dai social network o assiepati fuori dal West Hollywood City Hall di Los Angeles, protestavano contro i familiari della pop star e contro il suo staff, accusati di averla costretta al ricovero e di tenerla prigioniera nella struttura. E in effetti Britney è sotto la tutela legale del padre Jamie dal 2008 ma questo non c'entra assolutamente nulla con la sua espressa volontà di prendere un po' di tempo per sé. A ribadirlo con un video diffuso attraverso la sua pagina Instagram è stata la stessa cantante: "Sto solo cercando di prendere un momento per me stessa e quello che sta succedendo sta rendendo tutto più difficoltoso".

Concerned fans of Britney Spears have gathered outside West Hollywood City Hall demanding to #FreeBritney. pic.twitter.com/XzQVJV9qfl — Entertainment Tonight (@etnow) 23 aprile 2019

La popstar continua, sempre rivolta alla fanbase: "Il vostro amore nei miei confronti è incredibile ma adesso ho bisogno di privacy perchè mi trovo ad affrontare prove difficili a cui la vita mi sta sottoponendo. Sono forte, sono abituata a combattere per ciò che voglio. Anche se non avrete mie notizie, sappiate che sto facendo il massimo per stare bene". Il punto fondamentale della sua dichiarazione spontanea, però, è un altro: quello in cui parla apertamente di fake news sul proprio conto e accusa apertamente una persona, l'ex manager Sam Lutfi. "Le cose che sono state dette sono fuori controllo e infondate. A causa di alcuni rumors, il mio team e la mia famiglia hanno addirittura ricevuto minacce di morte. Alcune mail sono state falsificate da Sam Lufti anni fa, io non le ho mai scritte. Si spacciava per me usando un account falso. Non credete a tutto ciò che leggete". Britney Spears insomma ribadisce quanto già dichiarato a inizio anno e poi ribadito nel corso del mese di aprile: la malattia di papà Jamie e alcune vicissitudini della famiglia l'hanno portata a scegliere di staccare la spina, momentaneamente, dal mondo dello spettacolo e dalla vita pubblica, ma si tratta di una sua decisione non imposta da nessuno.