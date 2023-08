Britney Spears sta pagando 10 mila dollari al mese per l'appartamento dell'ex marito

Sam Asghari ha deciso di divorziare da Britney Spears ma questo non significa che debba pagare da solo per la sua nuova residenza: secondo quanto appreso da TMZ sarà Britney a coprire le spese per la sua nuova abitazione a L.A. che ammontano ad una cifra piuttosto considerevole.

Fonti legate alla coppia, che sta divorziando dopo un brevissimo matrimonio, sembrano riferire che Britney sta pagando 10,000 dollari al mese per il nuovo appartamento di Sam in uno degli edifici residenziali di lusso più esclusivi di Los Angeles.

Secondo quanto riferito la cifra in questione sarebbe il costo di un'unità standard nell'edificio alto, ma Sam sarebbe riuscito a ottenere un accordo per un appartamento migliore al prezzo di base. Asghari avrebbe rotto con la Spears per un suo presunto tradimento (di cui lui sostiene di possedere addirittura delle prove video) e per le numerose aggressioni fisiche subite nel corso degli ultimi mesi.

Proprio per questo motivo sembra sorprendente che Britney abbia deciso di farsi comunque carico delle spese della sua abitazione ma le fonti di TMZ riferiscono che gli assistenti della cantante hanno ritenuto opportuno fare questo gesto. Secondo Page Six, inoltre, Sam avrebbe minacciato di rivelare dettagli imbarazzanti se la sua ex moglie non accetterà di rivedere il loro accordo prematrimoniale.