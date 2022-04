Britney Spears annuncia di essere incinta del suo terzo figlio

Britney Spears ha annunciato di essere incinta: la popstar avrà un figlio dal fidanzato, o forse marito in base a quanto ha scritto online, Sam Asghari e diventerà quindi madre per la terza volta.

L'annuncio è stato compiuto via Instagram con un post in cui la star della musica svela il lieto annuncio.

Secondo il post pubblicato online, Britney Spears si sarebbe resa conto di essere incinta perché era dimagrita molto in vista della sua vacanza a Maui, ritrovandosi alcuni giorni dopo con qualche chilo di troppo.

La cantante ha quindi fatto un test di gravidanza che avrebbe confermato la dolce attesa, sostenendo inoltre che potrebbero essere gemelli perché vede la sua pancia crescere più in fretta del previsto.

Britney ha quindi sottolineato che non uscirà di casa per evitare i paparazzi che vorrebbero guadagnare soldi scattandole delle foto. La popstar, che aveva già svelato al giudice che si occupava del caso della sua tutela legale il suo desiderio di essere nuovamente una madre, ha inoltre ricordato che aveva sofferto di depressione prenatale quando era in attesa dei figli avuti con l'ex marito Kevin Federline. Britney ha sottolineato che ora le donne parlano più apertamente dei loro problemi e quindi non dovrà più mantenere segreti eventuali problemi, provando a trovare la serenità facendo yoga ogni giorno.

Ecco il post del lieto annuncio: