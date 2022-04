Britney Spears, il fidanzato si apre sulla paternità: "È la cosa più importante per me"

Sam Asghari, il fidanzato di Britney Spears, ha recentemente affermato che, a suo modo di vedere, la paternità è la cosa più importante in assoluto. L'attore 28enne ha condiviso i suoi pensieri sulla genitorialità poche ore dopo che Britney ha sbalordito il mondo annunciando di essere incinta, pochi mesi dopo essere stata liberata dalla custodia di suo padre durante la quale non le era permesso avere altri bambini.

Sam, che in precedenza aveva definito la popstar una "leonessa", ha condiviso l'immagine di due leoni con il loro cucciolo, scrivendo accanto ad essa: "Il matrimonio e i figli sono una parte naturale di una relazione robusta, piena di amore e rispetto."

"La paternità è qualcosa che ho sempre desiderato e non la prendo alla leggera. È il lavoro più importante che potrò mai fare, è la cosa più importante per me", ha concluso l'attore. Poche settimane fa Britney ha scatenato una raffica di rumors secondo cui la coppia si sarebbe sposata segretamente, dopo essersi riferita all'attore come suo "marito" in un video del suo 28esimo compleanno.

Sam Asghari ha iniziato a frequentare Britney Spears nell'ottobre del 2016 e il futuro nascituro sarà il suo primo figlio. La cantante, invece, ha già avuto due figli, Sean Preston, 16 anni, e Jayden James, 15, dal suo precedente matrimonio con il ballerino Kevin Federline.