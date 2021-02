Britney Spears: il documentario sulla popstar mette in luce i suoi problemi col padre

In seguito alla distribuzione di Framing Britney Spears, numerosissime star, da Sarah Jessica Parker a Bette Midler, hanno lanciato l'hashtag #FreeBritney per dare il loro supporto a Britney Spears

Numerose celebrità hanno lanciato l'hashtag #FreeBritney su Twitter con l'obiettivo di sostenere Britney Spears pochi giorni dopo la distribuzione americana di Framing Britney Spears, documentario sulla vita della pop star. Tra tutti, i nomi di Miley Cyrus, Sarah Jessica Parker e Bette Midler sono solo alcuni tra quelli che hanno fornito il loro appoggio alla Spears.

Come riportato da CNN Entertainment, il documentario è prodotto da The New York Times e racconta la storia di Britney Spears dalla corsa alla fama fino alla vicenda che ha visto protagonisti la pop star e suo padre Jamie Spears relativamente alla gestione dei suoi affari finanziari. Attraverso i suoi legali, la cantante ha dichiarato di non volere più che suo padre gestisca le sue risorse economiche. Con questo obiettivo, Sarah Jessica Parker e Bette Midler hanno twittato #FreeBritney, espressione diventata virale e condivisa da tantissimi altri fan.

Durante la sua performance precedente alla finale del Super Bowl, Miley Cyrus ha dichiarato: "Tutti noi amiamo Britney". Infine Hayley Williams ha scritto su Twitter: "Nessun artista, oggi, dovrebbe soffrire tutto ciò che ha patito lei. La conversazione mediatica sulla salute mentale non avrebbe raggiunto lo statuto che ha raggiunto se Britney non avesse pagato un terribile prezzo".

La prossima udienza in tribunale per la questione relativa alla gestione dei beni finanziari di Britney Spears è fissata per l'11 febbraio. Il documentario Framing Britney Spears è andato in onda negli Stati Uniti lo scorso venerdì e ha raccontato, in modo particolare, le conseguenze che la fama hanno provocato sull'esistenza della pop star e sui rapporti con i membri della sua famiglia. Il documentario promette di fare chiarezza sulla vita di Spears e mostra quanto la ferocia mediatica possa ferire e distruggere persino gli spiriti più coraggiosi e temprati.