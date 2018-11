Brilliance: Akiva Goldsman sceneggiatore dell'adattamento dei romanzi

Brilliance, la trilogia di romanzi scritti da Marcus Sakey, verrà adattata per il grande schermo dallo sceneggiatore premio Oscar Akiva Goldsman.

La storia raccontata tra le pagine è ambientata in un futuro in cui l'1% della popolazione possiede delle capacità mentali superiori. Questi individui vengono definiti "brillanti" e sono controllati dal governo. L'agente federale Nick Cooper, che fa parte di questa minoranza, riceve l'incarico di usare le sue abilità uniche per infiltrarsi in un gruppo radicale e dare la caccia a uno di loro che potrebbe trascinare l'intera nazione in una devastante guerra civile. Per riuscirci Cooper dovrà andare contro tutto quello in cui crede e tradire la propria specie.

Goldsman ha dichiarato: "Trovare dei personaggi complessi e un mondo costruito in profondità nella stessa opera letteraria è qualcosa di raro. La trilogia di Marcus Sakey ci riesce. Sono entusiasta di mettermi al lavoro con Story Factory per aiutare a generare i film che questi romanzi meravigliosi meritano".

Lo scrittore ha invece aggiunto: "Akiva Goldsman ha degli incredibili precedenti nel creare mondi che sono ricchi per quanto riguarda le idee e l'intrattenimento puro. Scrive dei film profondamente coinvolgenti che ti fanno parlare dopo la visione. Sono elettrizzato che stia scrivendo Brilliance".

Goldsman sarà coinvolto anche come produttore insieme a Shane Salerno e The Story Factory.