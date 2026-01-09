Brigitte Bardot, svelata la vera causa di morte della diva francese

Una settimana dopo la morte e il conseguente funerale dell'attrice, è stato rivelato che la causa che ha portato alla sua morte all'età di 91 è da attribuirsi a una grave malattia

A poco più di una settimana dall'annuncio della morte di Brigitte Bardot, suo marito, Bernard d'Ormale, ha rivelato la grave malattia che le era stata diagnosticata prima della sua morte.

La Fondazione Brigitte Bardot aveva annunciato la morte della controversa attrice francese il 28 dicembre senza rivelarne la causa. La notizia è arrivata poche settimane dopo che l'attrice ormai ritiratasi a vita privata si era sottoposta a un intervento chirurgico in ottobre "a causa di una grave malattia" e il quotidiano francese Var-matin aveva riferito che era stata ricoverata in ospedale per tre settimane.

Secondo d'Ormale, alla Bardot era stato diagnosticato un cancro e prima della sua morte aveva subito due interventi chirurgici. "Non l'ho mai lasciata sola. L'ho vegliata, aiutato dalle infermiere che venivano ogni giorno con discrezione", ha detto d'Ormale alla rivista francese Paris Match martedì, prima del funerale dell'attrice svoltosi mercoledì.

Una splendida Brigitte Bardot ai tempi d'oro

Gli ultimi giorni di Brigitte Bardot

D'Ormale, che sposò Bardot nel 1992, ha ricordato come ha trascorso gli ultimi giorni dell'attrice al suo fianco. "La mattina le servivo la colazione che amava. Come una bambina, faceva anche merenda nel pomeriggio: tè con latte e un croissant", ha raccontato al giornale.

"Ero mezzo addormentato accanto a lei", ha ricordato della mattina della morte della Bardot. "Mi sono seduto quando l'ho sentita dire 'Pioupiou', quel piccolo soprannome che usavamo l'uno per l'altra in privato, e poi è finita. Un senso di pace e tranquillità si è posato sul suo viso. Ed è diventata di nuovo incredibilmente bella, proprio come nella sua giovinezza. Non avresti creduto che avesse 91 anni".

Dopo la funzione religiosa, Bardot è stata sepolta "nel più stretto riserbo" in un cosiddetto cimitero marino affacciato sul Mar Mediterraneo, secondo quanto riportato dall'AP, citando il municipio di Saint-Tropez. Il cimitero è anche l'ultima dimora dei genitori di Bardot e del suo primo marito, il regista Roger Vadim, che ha diretto il film che l'ha resa famosa, Piace a troppi.

Il disprezzo: Brigitte Bardot e Michel Piccoli in un momento del film

Brigitte Bardot e il legame con Saint-Tropez

"Brigitte Bardot sarà per sempre associata a Saint-Tropez, di cui è stata l'ambasciatrice più brillante", ha scritto il centro turistico su Facebook. "Con la sua presenza, la sua personalità e la sua aura, ha segnato la storia della nostra città".

Bardot è diventata uno dei sex symbol più importanti degli anni '50 e '60, interpretando spesso personaggi sensuali e sessualmente promiscui. La sua figura incarnava la liberazione sessuale degli anni '60 e ha avuto un'enorme influenza nel mondo della moda e della cultura pop.