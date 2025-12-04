Brigitte Bardot shock: "Solo un miracolo mi ha salvato dai miei tentativi di suicidio"

Brigitte Bardot ha dichiarato che sarebbe solo merito di un miracolo se non è riuscita a portare a termine i diversi tentativi di suicidio effettuati negli anni passati.

In Bardot, un nuovo documentario sulla sua vita, la star del cinema francese oggi 91enne ha parlato apertamente della sua battaglia contro la depressione e delle conseguenze che la celebrità ha avuto sulla sua salute mentale.

Ripensando alla sua carriera, Bardot ha rivelato di aver tentato più volte il suicidio durante il periodo di massimo splendore della sua fama. "Stavo mettendo fine alla mia vita", ha dichiarato Bardot nel documentario. "E sono stata salvata da un miracolo".

Il disprezzo: Brigitte Bardot e Michel Piccoli in un momento del film

La lotta costante contro la depressione

Bardot non ha specificato a cosa si stesse riferendo nello specifico quando ha usato la parola "miracolo", ma ha sottolineato che la sua battaglia contro la depressione è qualcosa con cui sta lottando ancora oggi: "Ogni mattina mi sveglio e sono triste".

L'attrice aveva già parlato dei suoi tentativi di suicidio e di altri comportamenti autodistruttivi nella sua autobiografia del 1998, dove aveva anche raccontato della sua lotta contro l'alcolismo.

"Quando vivi momenti così intensi come quelli che ho vissuto io, c'è sempre un prezzo da pagare", aveva dichiarato al Guardian durante la promozione del libro quell'anno. Aveva ammesso che prima di ritirarsi dalla recitazione nel 1973, a un certo punto beveva due bottiglie di champagne e tre bottiglie di vino al giorno.

Una splendida Brigitte Bardot ai tempi d'oro

Da sex symbol alle opinioni contro il #MeToo

L'ex attrice è diventata famosa come sex symbol degli anni '50 e '60. Ha ottenuto il riconoscimento per i ruoli in Piace a troppi di Roger Vadim e Il disprezzo di Jean-Luc Godard, diventando un'icona internazionale della moda. Dopo il ritiro dalle scene, Bardot è diventata nota come attivista schietta per i diritti degli animali e per aver espresso opinioni forti e controverse, come la denuncia del movimento #MeToo nel 2018.

Il suo nuovo documentario arriva pochi mesi dopo che il quotidiano francese Var-matin ha riportato in ottobre che Bardot aveva subito un intervento chirurgico "a causa di una grave malattia" e aveva ricevuto tre settimane di cure ospedaliere. La natura della malattia non è stata rivelata.