Brigitte Bardot dimessa dall'ospedale: "Sto bene, rispettate la mia privacy"

Brigitte Bardot ha rincuorato fan e addetti ai lavori che avevano mostrato apprensione nei giorni scorsi a causa delle notizie che circolavano sui media in merito alle sue condizioni di salute.

L'attrice e attivista, 91 anni, era stata ricoverata in ospedale e l'assenza di dettagli sui motivi della sua permanenza nella struttura avevano alimentato voci allarmistiche.

Brigitte Bardot rassicura i fan e chiede privacy

"Sto bene, vi chiedo solo di rispettare la mia privacy" ha dichiarato Bardot dopo l'uscita dall'ospedale privato Saint-Jean di Tolone, nel quale era stata ricoverata per un piccolo intervento chirurgico.

Brigitte Bardot sul set di un film

A diffondere la nota dell'attrice è stato il suo ufficio stampa attraverso l'Afp, confermado che le condizioni di salute di Bardot sono assolutamente buone. La diva risiede nella sua storica villa di La Madrague a Saint-Tropez e ora sta recuperando le forze.

Nella nota, Bardot chiede espressamente di non essere disturbata e seppur ringraziando chi le ha manifestato il proprio sostegno negli ultimi giorni, ha confermato che non risponderà a nessuna richiesta per diverso tempo.

Le speculazioni sulle condizioni di salute di Brigitte Bardot

Dopo il suo ricovero in ospedale, diverse testate locali in Provenza avevano diffuso delle voci sul presunto peggioramento delle condizioni di salute dell'attrice, alimentando preoccupazione tra i fan.

Tuttavia, l'intervento chirurgico è perfettamente riuscito e l'attrice è tornata a casa. Brigitte Bardot è stata una delle dive più acclamate del grande schermo tra gli anni '50 e '60, protagonista di film indimenticabili come E Dio creò la donna e Il disprezzo. Decise di abbandonare le scene nel 1973, per dedicarsi completamente alla difesa degli animali, una causa che l'ha accompagnata sino ad oggi. Bardot conduce una vita riservata ormai da parecchi anni: "Vivo come una contadina, senza cellulare né computer, circondata da pecore, cani, maiali, gatti, un asino e un pony".