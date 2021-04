Brigitte Bardot, eterna ribelle: una clip esclusiva del documentario in onda stasera su Sky Arte

Il documentario Brigitte Bardot, eterna ribelle, in onda stasera su Sky Arte alle 21:15 e su NOW, racconta l'amore di B.B. per la causa animalista: ecco una clip esclusiva.

Racconta l'amore di B.B. per gli animali questo Brigitte Bardot, eterna ribelle, il documentario, di cui vi presentiamo qui una video clip in esclusiva, che andrà in onda, in prima visione, stasera su Sky Arte (canali 120 e 400 di Sky) alle 21:15, visibile in contemporanea su NOW in streaming.

Perchè all'apice della sua carriera come attrice, Brigitte Bardot, star internazionale del cinema e bellezza ammirata globalmente, decise di abbandonare tutto per dedicarsi alla causa animalista, lasciando tutti sotto shock.

Personalità controversa, la diva francese per la prima volta si racconta con un'inedita ed esclusiva testimonianza, tracciando con ricordi e immagini d'archivio un ritratto intimo che prende forma in Brigitte Bardot, Eterna Ribelle, dove si ripercorrono l'abbandono di fama e carriera in favore di un impegno profondo e di una dedizione infinita per la protezione degli animali.

Una splendida Brigitte Bardot ai tempi d'oro

Nel 1973, a 39 anni, Brigitte Bardot si trovava sul set di Colinot l'alzasottane quando dichiarò che quello sarebbe stato il suo ultimo lavoro come attrice: aveva capito di non voler continuare a inseguire quel tipo di carriera, e che voleva dedicare tutto il proprio tempo a una causa che le stava più a cuore.

La notizia sconvolse l'opinione pubblica: la Bardot era la bellezza simbolo degli anni della rivoluzione sessuale, uno spirito libero, provocante ma con occhi da cerbiatto capaci di stregare chiunque. Nata in una famiglia benestante parigina, la sua stessa vita privata era stata tutt'altro che convenzionale: sposata molteplici volte, aveva collezionato negli anni chiacchierate avventure con i più famosi playboy dell'epoca. Era, in poche parole, l'incarnazione femminile dello spirito del tempo.

E anche quando decise di abbandonare il mondo del cinema, si distinse come una tra le prime attiviste donne a sostegno di associazioni animaliste.

Brigitte Bardot, eterna ribelle racconta questo percorso, dalla nascita della sua fondazione, al riconoscimento di questa da parte dello Stato francese, arrivando al presente. È la stessa Brigitte Bardot che spiega, al pubblico che si è lasciata alle spalle, le motivazioni, le aspirazioni e l'impegno costante per gli animali, in un'intervista sincera e diretta che rivela l'intimo viaggio di una donna che è riuscita a diventare pioniera e simbolo del movimento animalista.