Bright 2: David Ayer conferma che il sequel verrà realizzato

Bright 2 è ancora in fase di sviluppo e a confermarlo è il regista David Ayer che ha parlato del possibile sequel del film prodotto per Netflix.

Il lungometraggio aveva come protagonisti Will Smith e Joel Edgerton e, durante la promozione del progetto, si era parlato più volte di un possibile sequel della storia. David Ayer ha ora rivelato a ComicBook: "Bright 2 è ancora in fase di sviluppo. Ci stiamo lavorando, quindi speriamo di poter iniziare lo sviluppo molto presto".

Il filmmaker ha proseguito: "Si tratta di un'opportunità grandiosa per tutti noi per esplorare ulteriormente quel mondo. Penso che le persone provino la sensazione che ci siano molte cose da esplorare. Le persone hanno reagito dicendo: 'Parlaci del drago. Parlateci di questo, della storia'. Si tratta di un mondo davvero ricco e penso che lo approfondiremo ancora un po'".

Il sequel era stato approvato oltre due anni fa, tuttavia per ora non sono stati diffusi aggiornamenti relativi al possibile inizio delle riprese, inizialmente previsto per il 2019.

La scelta di posticipare il ritorno sul set sembra sia stato legato agli impegni di Will Smith, come ha svelato Lucy Fry a settembre: "Dovevamo girarlo nel 2019 e non è accaduto a causa delle tempistiche dei lavori di Will. E spero realmente che si girerà un secondo capitolo perché mi sono divertita così tanto girando quel film. Spero davvero di poter tornare sul set".

