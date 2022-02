Brie Larson è ossessionata da Fast & Furious: "Vorrei far parte del franchise"

Brie Larson ha rivelato di essere ossessionata da Fast & Furious e ha chiesto di poter entrare a far parte del franchise interpretato da Vin Diesel.

Brie Larson ha dichiarato il suo amore per un franchise fondamentale del cinema americano contemporaneo e ha rivelato di essere ossessionata da Fast & Furious. L'attrice ha anche rivolto un appello e ha chiesto di poter entrare a far parte della saga interpretata da Vin Diesel.

Unicorn Store: una scena del film con Brie Larson

Dopo aver vestito i panni di Captain Marvel, Brie Larson sembra averci preso gusto a recitare in franchise muscolari. Nel corso di un'intervista con Uproxx, l'attrice ha espresso il suo amore per il franchise di Fast & Furious e si è lasciata andare al desiderio di poter entrare a farne parte rivelando:

"Per favore, per favore... Dite a tutti quanti che io vorrei entrare a far parte di un film di Fast & Furious! Ne sono ossessionata! Li amo! Li reputo ottimi film! Mi hanno fatto amare persino le macchine...".

Brie Larson ha proseguito: "Sono pronta a interpretare nuovi personaggi e quant'altro! Mi piacerebbe entrare a far parte di un nuovo crossover! Sono davvero pronta a fare tutto per Fast & Furious, un franchise che adoro!".

Il franchise di Fast & Furious è noto per aver coinvolto nomi di serie A in ogni nuova installazione della saga. Nel 2023 vedrà la luce Fast & Furious 10, seguito a ruota dall'undicesimo e ultimo capitolo del franchise.

Considerando il fatto che mancano soltanto due film alla conclusione del franchise di Fast & Furious, sembra poco probabile che Brie Larson possa trovare spazio ed entrare a far parte del cast. Ma mai dire mai! Di sicuro, per lei rimarrà aperta la strada degli spin-off e allora ci sarà da divertirsi.