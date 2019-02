Brie Larson: "Da Jennifer Lawrence un consiglio importante dopo la vittoria dell'Oscar"

Brie Larson, prossimamente sul grande schermo con il cinecomic Captain Marvel, ha spiegato di aver vissuto un periodo un po' complicato dopo la vittoria del premio Oscar e di aver ottenuto dei consigli preziosi dalla sua amica Jennifer Lawrence.

L'attrice ha spiegato in un'intervista rilasciata a InStyle di aver chiamato l'amica la mattina dopo aver vinto l'Oscar: "Pensavo 'Non mi sento diversa. Non mi sento meglio pensando a me stessa. Continuo a pensare di non essere una brava attrice'. Mi ha risposto 'Oh sì, è totalmente normale. Mi è successa la stessa cosa. Non pensare in quel modo. Consideralo come se avessi completato il tuo dottorato. Ti hanno dato un certificato, tutto qui. Non cambia nulla. Puoi ancora fare cavolate. Ogni giudice è comunque umano'".

Brie ha ammesso che in quel momento aveva bisogno di sentirsi dire quelle parole per ritornare con i piedi per terra e continuare a impegnarsi per lavorare in progetti che considerava significativi.

Il cinecomic della Marvel, in arrivo sul grande schermo l'8 marzo, ha quindi rappresentato per lei una tappa importante della sua carriera: "Il film era l'opportunità più grande e migliore che avessi potuto chiedere. Era come un mio superpotere. Questa poteva essere la mia forma di attivismo: realizzare un film che può essere distribuito in tutto il mondo e in luoghi che non posso raggiungere fisicamente".