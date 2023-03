Brie Larson aveva paura di entrare nell'MCU: "Non sapevo che cosa ne sarebbe stato di me"

Prima ancora che vestisse i panni di Captain Marvel Brie Larson era preoccupata dalle ramificazioni che la sua popolarità avrebbe potuto avere. L'attrice premio Oscar ha dichiarato di essere stata molto reticente all'inizio e di avere delle perplessità sul suo futuro.

"Avevo paura di quello che mi sarebbe potuto accadere. Non sapevo di che tipo di mondo si trattasse e quali scelte avrei dovuto fare in veste di artista. Ogni volta che sento di essere messa un pò troppo sul piedistallo, il mio lavoro è quello di rimuovermi da quella posizione di privilegio" ha dichiarato ai microfoni di The Hollywood Reporter.

Brie Larson: dal premio Oscar per Room a Captain Marvel

Brie Larson è diventata nel corso degli anni parte integrante dell'MCU e tornerà a vestire i panni di Captain Marvel in The Marvels, sequel in arrivo a novembre. Le voci sul suo coinvolgimento non sono però interamente positive: l'insider Jeff Sneider ha lanciato una pesante indiscrezione nel suo podcast, affermando che lo slittamento sarebbe dipeso dalla difficoltà del team di lavorare con Brie Larson, descritta come un vero "incubo" sul set, e dalle sue divergenze con la co-star Teyonah Parris.

Fanno parte del cast anche Samuel L. Jackson (Nick Fury), Cobie Smulders (Maria Hill) e alcuni protagonisti della serie Ms. Marvel. Alcune indiscrezioni sostengono inoltre che nel film appariranno, inoltre, Lashana Lynch, Jude Law e Randall Park, interpreti di Maria Rambeau, Yon-Rogg e Jimmy Woo.