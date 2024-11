Bridget Jones 4: Renée Zellweger ha pianto quando ha saputo che Colin Firth non sarebbe tornato

Bridget è tornata. Per quasi due decenni e mezzo, Bridget Jones è stata un'icona delle commedie romantiche britanniche: l'amabile (anche se disordinata) londinese coinvolta in intrecci sentimentali che hanno appassionato diverse generazioni di trentenni.

L'ultima volta che l'abbiamo incontrata è stato per Bridget Jones's Baby del 2016, in cui l'ex "zitella" interpretata da Renée Zellweger diventava mamma dopo aver vissuto un triangolo amoroso.

In quell'occasione (attenzione agli spoiler!) finiva finalmente tra le braccia del Mark Darcy di Colin Firth, il padre di suo figlio. Ma quando ritroveremo Bridget l'anno prossimo in Bridget Jones: Un amore di ragazzo, quasi dieci anni dopo, molte cose saranno cambiate. Non solo adesso è madre di due figli, ma è anche vedova. Esattamente come nel libro da cui è tratto, Mark Darcy è morto.

Di conseguenza, il quarto film di Bridget Jones sarà il primo senza un ruolo significativo per Firth, anche se, come abbiamo già visto nel trailer, il suo spirito potrebbe apparire di tanto in tanto.

Senza dubbio si è trattato di un grande cambiamento per la star della serie. "È davvero molto particolare per via del legame con questo personaggio che ho imparato ad amare", ha dichiarato Zellweger a Empire.

"Lo amo. Amo questa persona che Colin interpreta quando ci ritroviamo insieme. E mi si è spezzato il cuore. È stato davvero strano ritrovarsi col cuore spezzato per la scomparsa dalla tua vita di un personaggio di fantasia, ma io lo conoscevo dal 2000. E ovviamente Colin è stato parte integrante di quell'esperienza, e non condividerla con lui... Non mentirò. Ho versato qualche lacrima. È come la vita, credo. Parte della magia scompare".

Sebbene il prossimo capitolo di Bridget sia ricco di tragedie, aspettatevi anche tanta gioia e le risate che conosciamo e amiamo, mentre l'eroina romantica continua ad affrontare amore e perdita. "Amo questo personaggio", ha continuato Zellweger.

"È un'esperienza davvero unica avere l'opportunità di rivisitare un personaggio, di conoscerlo, ogni volta in una fase diversa della sua vita, mentre si evolve e cresce. Provo un grande affetto per lei". E il fatto che sia tornata è perché c'era una storia che valeva la pena raccontare. "Sono anche molto protettiva nei suoi confronti", ha spiegato Zellweger, "e quindi la qualità del progetto è sempre prioritaria". Bridget Jones - Un amore di ragazzo uscirà il 27 febbraio 2025 nelle sale italiane.