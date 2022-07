Bridgerton: Shonda Rhimes scrive con Julia Quinn il romanzo prequel

La storia di Bridgerton è destinata ad espandersi con una serie spinoff prequel che ha ispirato la creazione di un nuovo romanzo.

Il progetto editoriale non ha ancora una data prevista per l'arrivo sugli scaffali del volume.

Shonda Rhimes, creatrice e produttrice della serie, e l'autrice Julia Quinn, che ha ideato i romanzi su cui si basa lo show prodotto per Netflix, scriveranno insieme il romanzo prequel di Bridgerton.

La storia si ispira a quella che verrà prossimamente raccontata sugli schermi, seguendo come la giovane regina Charlotte abbia incontrato e poi sposato re Giorgio. Uno degli elementi che avrà al centro la narrazione sarà inoltre il modo in cui la relazione tra i due sovrani abbia contribuito a un cambiamento sociale che poi conduce a una realtà maggiormente inclusiva e attenta.

Shonda Rhimes ha dichiarato: "La Regina Charlotte rappresenta un personaggio che mi ha fatto molto emozionare durante la stesura degli episodi e l'opportunità di lavorare con Julia per adattare questa storia in un libro è così eccitante. Non vedo l'ora per i fan di questo universo di leggere la storia di un personaggio che ha avuto un impatto così profondo sui nostri spettatori".

La pubblicazione sarà curata da Avon Books, casa editrice di Bridg

erton.