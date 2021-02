Bridgerton: Regé-Jean Page e la scena di sesso con "effetti speciali" da ridere (VIDEO)

Bridgerton: Regé-Jean Page e Jonathan Bailey in una foto del pilot della serie

Regé-Jean Page, protagonista di Bridgerton, si è simpaticamente preso in giro da solo conducendo il nuovo episodio di Saturday Night Live e con una scena di sesso tutta da ridere e coordinata da due esperti di effetti speciali.

L'attore inglese, interprete del duca di Hastings nella fortunata serie di Netflix, ha affrontato l'argomento di petto durante il consueto monologo, cercando di far presente al pubblico che ha fatto molto altro e le sue abilità recitative non si limitano a uno show in costume noto per i suoi momenti hot (come dice lui, "la serie che vi ha fatto dire a vostra madre che forse è meglio non guardarla tutti insieme"), dal momento che recita sullo schermo dal 2004. Tentativo vano poiché durante il monologo è stato circondato sul palco da tre donne del cast del celebre varietà americano (Aidy Bryant, Ego Nwodim e Chloe Fineman, quest'ultima vestita da Daphne Bridgerton), tutte dotate di accenti inglesi posticci. Potete vedere il video qui sotto:

Bridgerton: Phoebe Dynevor insieme a Regé-Jean Page in una scena della serie Netflix

Il secondo omaggio a Bridgerton è avvenuto verso la fine dell'episodio di Saturday Night Live, in un vero e proprio sketch a tema con Rege-Jean Page nei panni di se stesso e Chloe Fineman in quelli di Phoebe Dynevor, interprete di Daphne. I due sono sul set e stanno per girare una scena di sesso, il che richiede la presenza del cosiddetto intimacy coordinator, figura che da alcuni anni è obbligatoria per le produzioni che richiedono scene esplicite. Solo che la persona solitamente adibita a questo compito è a casa per motivi di salute, e così subentrano due uomini che solitamente si occupano di effetti speciali e conoscono pochissimo lo show, non avendo letto il copione ("È roba per ragazze", dice uno dei due), al punto da pensare che i due personaggi siano fratello e sorella. Ovviamente le loro indicazioni per la scena non hanno nulla a che vedere con i toni e le atmosfere della serie. Qui sotto il video dello sketch: