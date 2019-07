Bridgerton: Netflix annuncia il cast della serie tv firmata Shonda Rhimes

Netflix ha annunciato il cast ufficiale di Bridgerton, la prima serie tv prodotta da Shonda Rhimes per la piattaforma streaming.

Basata sulla serie di bestseller della scrittrice Julia Quinn, Bridgerton è ambientata nel mondo sexy, sontuoso e competitivo dell'alta società Regency London. Dalle scintillanti sale da ballo di Mayfair agli aristocratici palazzi di Park Lane, la serie svela un mondo seducente, ricco di regole intricate e drammatiche lotte di potere, dove nessuno è mai veramente al sicuro. Al centro delle dinamiche della serie la potente famiglia Bridgerton, composta da otto fratelli, divertente, audace e alla continua ricerca di avventure e amore

Il cast, che vede anche la presenza di Julie Andrews come voce narrante, è composto da:

Phoebe Dynevor nei panni di Daphne Bridgerton: Daphne ha aspettato tutta la vita per fare il suo debutto in grande stile sul "mercato del matrimonio". Ora è pronta a conquistare la città, ma non tutto procede esattamente come previsto, specialmente dopo l'incontro con il Duca di Hastings.

Regè-Jean Page nei panni di Simon Basset: appena tornato a Londra, il Duca di Hastings si ritrova ad essere l'oggetto di interesse principale di mamme ambiziose intenzionate ad accasare al meglio le figlie. Eppure, l'acclamato Duca non è interessato al titolo, alla società e neppure ad accasarsi.

Golda Rosheuvel sarà Queen Charlotte: amante dello stile della società londinese, la regina Charlotte si ritrova a vivere in balia dei pettegolezzi di Lady Whistledown, anche se lei giurerebbe che è al di sopra di tali banalità. Solo dopo l'avvento di un nuovo scrittore di pettegolezzi che prende di mira le dinamiche di palazzo, la regina Charlotte capisce che deve fare qualcosa.

Jonathan Bailey sarà Anthony Bridgerton: è il maggiore dei fratelli Bridgerton, capofamiglia da quando ha assunto il titolo di visconte del defunto padre. Infinitamente bello, affascinante e ricco, è tra gli scapoli più interessanti. Ma prima di pensare al matrimonio e ad un erede, Anthony dovrà prima imparare a temperare la sua ricerca del piacere.

Luke Newton nei panni di Colin Bridgerton: capace di disarmare i membri dell'alta società londinese con allegre battute, anche se dietro quegli occhi si nasconde un'anima responsabile. Colin prende in simpatia la nuova arrivata in città, ma quando la simpatia si trasforma in infatuazione, finisce per dare di più di quello che potrebbe aver mai potuto immaginare.

Claudia Jessie sarà Eloise Bridgerton: intelligente, sfrontata e ribelle, non ha l'obbiettivo di essere un'altra giovane debuttante. Crede di essere destinata a qualcosa di molto più grande, anche se si sta avvicinando rapidamente all'età del matrimonio.

Nicola Coughlan nei panni di Penelope Featherington: una ragazza molto intelligente dal cuore acuto e gentile, Penelope preferirebbe stare tranquillamente al perimetro di ogni sala da ballo, piuttosto che al centro della scena.

Ruby Barker sarà Marina Thompson, la sola che non avrebbe mai immaginato di far parte dell'alta società londinese.

Sabrina Bartlett sarà Siena Rosso: bella, accattivante ed intraprendente cantante d'opera ha una relazione segreta con un uomo molto conosciuto in società. Divertente e un po' irruente, Siena segretamente desidera far parte del mondo dell'alta società londinese.

Ruth Gemmell sarà Lady Violet Bridgerton: la madre degli otto fratelli Bridgerton riesce a trattare tutti con gentilezza e rispetto ineguagliabile. Guai, però, a chi osa avvicinarsi e a interferire con la sua famiglia. Nulla la renderebbe più felice che vedere i suoi figli sposarsi, non per convenienza o opportunità, ma per amore.

Adjoa Andoh vestirà i panni di Lady Danbury: leggendaria e grintosa amica della vedova che gestisce l'intera società. Indifferente alle regole, Lady Danbury è formidabile, imprevedibile e a tratti spaventosa. I suoi giudizi sono sempre precisi e azzeccati.