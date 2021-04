Bridgerton: i Featherington sono ispirati ai Kardashian, svela un'attrice

L'attrice Nicola Coughlan ha svelato che la famiglia di cui fa parte il suo personaggio nella serie TV Bridgerton si è ispirata a quella di Kim Kardashian, la quale ha reagito con estremo entusiasmo alla notizia.

A quattro mesi di distanza dall'uscita della prima stagione di Bridgerton, è stato rivelato un dettaglio riguardante il fortunato show prodotto da Shonda Rhimes, già rinnovato per altre tre stagioni. Stando a quanto emerso nelle scorse ore sui social, infatti, una delle famiglie protagoniste della serie ha preso come punto di riferimento i Kardashian, la celeberrima famiglia americana di cui fa parte anche la star Kim Kardashian. A rivelarlo è stata Nicola Coughlan, attrice che in Bridgerton interpreta Penelope Featherington e che ha pubblicato un tweet con scritto: "Kim Kardashian sa che i Kardashian sono stati un'enorme fonte di ispirazione per i Featheringtons e che ne abbiamo parlato tutto il tempo durante i nostri lavori? Perché sento che dovrebbe saperlo!". A quel punto non si è fatta attendere la risposta di Kim Kardashian, la quale ha espresso tutto il proprio entusiasmo per quanto dichiarato dall'attrice. "COSA?!?! Sto andando fuori di testa! Questo tweet mi è stato inviato nella chat di gruppo dedicata a Bridgerton! Posso venire a una prova per favore?!?! Mi svolterebbe la vita! Ti amo Lady!", ha quindi scritto la modella statunitense.

Kim Kardashian fuori dai Fox 5 studios in New York

Ricordiamo che nelle scorse settimane Kim Kardashian aveva pubblicato una serie di tweet in cui raccontava di aver iniziato a seguire Bridgerton e di essere diventata una grande fan dello show. Questo spiega ancor di più il suo entusiasmo per quanto svelato da Coughlan, la quale le ha successivamente risposto scrivendo: "Oh sì, certo che ci piacerebbe averti! Sapevi anche che il signor Pearl ha fatto il tuo corsetto per il Met Gala e quello successivo che ha fatto è stato il mio per Bridgerton? Fai parte del mondo Bridgerton da più tempo di quanto pensi!".

Per quanto riguarda le differenze tra le famiglie Bridgerton e Featherington, lo scenografo Will Hughes-Jones ha detto: "Io dico che sono tipo i Kennedy contro i Kardashian. I Featheringtons sono una nuova ricchezza, quindi hanno un elemento più sfacciato e appariscente. Mentre i Bridgerton sono un po' più vecchietti ed hanno qualità storiche ed educate". Hughes-Jones ha affermato anche che la tavolozza dei colori dei Bridgerton è tenue, con colori pastello, mentre i Featherington sono più acidi, con gialli, verdi e rosa brillanti.