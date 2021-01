Bridgerton batte The Witcher e diventa la serie più vista di sempre su Netflix

La serie Bridgerton ha battuto The Witcher diventando la serie più vista di sempre su Netflix nelle prime quattro settimane di presenza in catalogo.

Bridgerton ha stabilito un nuovo record di visualizzazioni su Netflix, superando anche la serie fantasy The Witcher.

Il progetto prodotto da Shonda Rhimes nelle prime quattro settimane di presenza in catalogo ha battuto la concorrenza con una cifra nettamente superiore alle iniziali previsioni stabilite dopo 10 giorni dal debutto.

La serie Bridgerton è stata vista in 82 milioni di case in tutto il mondo (parzialmente o nella sua interezza) dopo un mese. The Witcher, lo show fantasy con star Henry Cavill, nei primi 28 giorni si era fermato, per quanto riguarda le visualizzazioni, a quota 76 milioni di case.

Netflix, che ha già annunciato il rinnovo del progetto prodotto da Shonda Rhimes per una seconda stagione, ha condiviso un video di ringraziamento nei confronti degli spettatori.

La serie è stata creata da Chris Van Dusen basandosi sui romanzi scritti da Julia Quinn e si è posizionata al primo posto dei titoli più visti in ben 93 nazioni, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Brasile, Francia, India e Sud Africa, rimanendo esclusa dalla top 10 solo in Giappone.

I protagonisti sono Phoebe Dynevoir e Regé-Jean Page nei ruoli di Daphne e del Duca di Hastings, la cui storia d'amore è stata al centro degli eventi raccontati sul piccolo schermo.

Le prossime puntate avranno invece al centro del racconto Anthony, interpretato da Jonathan Bailey.