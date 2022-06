Bridgerton 3, iniziate le riprese? Gli indizi di Nicola Coughlan sui social

Abbiamo da poco salutato la seconda stagione di Bridgerton, ma siamo tutti in fermento per la terza, e se Lady Whistledown in persona Nicola Coughlan non ci sta ingannando, pare che non tarderemo molto ad avere nuove da quel fronte, perché le riprese sembrano essere già partite.

A segnalarlo è anche il sito Screen Rant, che riporta due dei recenti post di Coughlan, ovvero una storia Instagram con il copione del primo episodio della terza stagione, e una foto dal backstage dell'interprete di Penelope Featherington con Luke Newton, l'attore che presta il volto a Colin Bridgerton.

Come ci ricorda anche Coughlan nella caption della foto sottostante, la terza stagione di Bridgerton devierà dai libri ponendo cronologicamente prima la storia d'amore tra il terzo fratello Bridgerton e la più giovane di casa Featherington (che verrebbe invece esplorata nel quarto libro della saga di Julia Quinn a cui si ispira la serie), lasciando interrogativi su quando a questo punto vedremo gli eventi del terzo libro, La Proposta di un Gentiluomo, di cui è invece protagonista Benedict Bridgerton.

Certo è che ormai la serie Netflix non ha più (ma ne ha davvero mai avuto?) bisogno di seguire pedissequamente i libri, e con il successo di cui si è dimostrato portatore l'adattamento di Shondaland finora, sappiamo che ci possiamo fidare in ogni caso. Quale sarà poi la qualità effettiva delle prossime stagioni di Bridgerton, beh, non resta che attendere per scoprirlo.