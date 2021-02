Bridgerton 2: Simone Ashley protagonsta della nuova stagione

Bridgerton 2 avrà come protagonista femminile Simone Ashley, attrice già apparsa in Sex Education e Because the Night.

La serie prodotta da Shonda Rhimes tornerà prossimamente sugli schermi con la seconda stagione tratta dal secondo libro scritto da Julia Quinn con al centro i membri della famiglia inglese che dà il titolo allo show prodotto per Netflix.

Le nuove puntate di Bridgerton seguiranno Anthony (Jonathan Bailey) mentre va alla ricerca della donna giusta da sposare. Simone Ashley avrà la parte di Kate Sharma, ua giovane arrivata da poco a Londra. La ragazza è intelligente, determinata e non sopporta gli sciocchi, non apprezzando particolarmente nemmeno il visconte.

Il team di autori al lavoro sull'adattamento dei libri ha modificato il personaggio presente tra le pagine, Kate Sheffield, immaginando la protagonista come discendente di una famiglia di origine indiana.

Le riprese degli episodi inizieranno in primavera a Londra e nella storia saranno coinvolti anche dei nuovi personaggi. Anthony, al termine della prima stagione, aveva concluso la sua storia d'amore con la cantante Siena ed era un po' in crisi dal punto di vista sentimentale.

Nel cast anche Nicola Coughlan, Claudia Jessie, Ruby Barker, Luke Thompson, Luke Newton, Ruby Stokes, Will Tilston, Florence Hunt, Ruth Gemmell, Bessie Carter, Harriet Cains, Polly Walker, Ben Miller, Sabrina Bartlett, Martins Imhangbe, Kathryn Drysdale e Lorraine Ashbourne.