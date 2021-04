Bridgerton 2: Regé-Jean Page non farà parte del cast

Bridgerton 2 dovrà fare i conti con l'assenza di Regé-Jean Page: l'interprete del Duca di Hastings non farà parte del cast della serie Netflix.

La piattaforma streaming ha comunicato la notizia, probabilmente un po' triste per buona parte degli spettatori della serie tratta dai romanzi di Julia Quinn, con un messaggio di Lady Whistledown.

Nella seconda stagione di Bridgerton, tratta dal libro Il visconte che mi amava, è invece confermato il ritorno di Phoebe Dynevor che interpreta Daphne e, come anticipato dal messaggio pubblicato su Twitter, la giovane aiuterà il fratello Anthony a trovare l'amore, come accaduto a lei e Simon.

Rege-Jean Page era legato allo show prodotto da Shondaland per una sola stagione e, prossimamente, sarà impegnato sul set di The Gray Man, il film dei fratelli Russo con star Ryan Gosling e Chris Evans, e nelle riprese del film di Dungeons & Dragons.

Le riprese dei nuovi episodi prenderanno il via in estate in Inghilterra e racconteranno la ricerca di un matrimonio onorevole per il maggiore dei fratelli Bridgerton, Anthony (Jonathan Bailey).