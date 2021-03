Brick Mansions: stasera su Italia 1 il film con Paul Walker

Stasera su Italia 1, alle 21:20, va in onda Brick Mansions, una delle ultime produzioni a cui ha preso parte Paul Walker, scomparso a soli 40 anni, prima dell'uscita del film.

Brick Mansions: Paul Walker in una scena del film d'azione

In una Detroit in mano al crimine, le fatiscenti case con mattoni a vista della città sono occupate completamente dai peggiori criminali della zona. Incapace di tenere a bada il crimine, la polizia ha eretto delle mura per contenere i criminali in quest'area e proteggere il resto della città. Per il poliziotto sotto copertura Damien Collier, ogni giorno è una lotta contro la corruzione; per Lino, ogni giorno è una lotta per vivere una vita onesta.

Le loro strade non si sarebbero mai dovute incontrare, ma quando il re della droga di Detroit Tremaine Alexander rapisce la fidanzata di Lino, Damien accetta con riluttanza l'aiuto del coraggioso ex-galeotto. Insieme dovranno sventare un sinistro piano che potrebbe distruggere l'intera città.

Brick Mansions è il remake di Banlieue 13, il film del 2004 diretto da Pierre Morel. Entrambi gli action movie sono stati prodotti da Luc Besson.