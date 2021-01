Brendan Fraser star di The Whale, il nuovo film diretto da Darren Aronofsky

Darren Aronofsky ritornerà al lavoro: il suo prossimo film sarà intitolato The Whale e avrà come protagonista l'attore Brendan Fraser.

Il progetto rappresenterà la prima collaborazione tra A24 e Protozoa Pictures per realizzare il lungometraggio.

Il film The Whale sarà un adattamento dello spettacolo teatrale scritto nel 2012 da Samuel D. Hunter, che si occuperà della sceneggiatura.

Darren Aronofsky tornerà alla regia dopo Madre!, che aveva come protagonista Jennifer Lawrence.

Brendan Fraser, invece, è recentemente apparso nella serie Trust.

Hunter ha dichiarato: "Questa storia è profondamente personale e sono davvero grato che avrò l'occasione di raggiungere un pubblico più ampio. Sono un fan di Darren Aronofsky fin da quando ho visto Requiem for a Dream quando ero una matricola e stavo scrivendo i miei primi spettacoli e sono grato che porterà il suo talento unico e la sua visione per realizzare questo film".

The Whale segue un uomo sovrappeso e che vive come recluso in un appartamento situato nella periferia di Mormon Country, in Idaho, e la cui vita sta per finire. L'uomo cerca di riallacciare i rapporti con la figlia, scoprendo però di avere a che fare con una teenager infelice. La storia segue un tentativo di redenzione e trovare la bellezza in luoghi inaspettati.